Como será feita a desmontagem da megarrampa da Red Bull no CAFF

Desmontagem deve começar no domingo (25). Jonathan Heckler / Agencia RBS

A megarrampa que fez parte do cenário do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF) tem seus dias contados em Porto Alegre. A partir do próximo domingo (28), a estrutura começará a ser desmontada pela organização do evento.

Conforme divulgado pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), o processo deve demorar cerca de dois meses, um pouco mais do tempo que foi necessário para construir a megarrampa. A Red Bull iniciou a construção no dia 28 de julho, um dia depois da informação sobre o evento ser divulgada.

— Toda desmontagem será feita de forma sustentável. Isso vai fomentar toda economia do Estado. São cerca de 300 pessoas que trabalharam na montagem e vão trabalhar na desmontagem — revelou Danielle Calazans, secretária da SPGG, em entrevista ao programa Gaúcha+, da Rádio Gaúcha, na última quinta (25).

A informação revelada por ela vai ao encontro da parceria feita pela Red Bull com a Trashin e a Gerdau. Serão destinados cerca de 115 toneladas de resíduos da rampa. A empresa do ramo metalúrgico será responsável pela sucata metálica e a Trashin cuidará de cerca de 800 placas de madeira, garantindo que ao menos 90% dos resíduos não acabem em aterros sanitários.