Como funciona a eleição da Bola de Ouro? 

Messi é o maior vencedor da Bola de Ouro. FRANCK FIFE / AFP

A Bola de Ouro será entregue nesta segunda-feira (22), a partir das 16h (horário de Brasília), para os melhores da temporada 2024/2025 do futebol. A revista France Football é a responsável por uma das mais tradicionais premiações da modalidade.

O evento será acompanhado ao vivo, no YouTube de GZH, no programa Deu Liga. Serão nove categorias, e a premiação leva em consideração o desempenho dos jogadores, treinadores e clubes (masculino e feminino) da última temporada, que vale de 1º de agosto de 2024 até 2 de agosto de 2025.

Todas as competições internacionais contam para a avaliação dos jurados, com exceção dos Jogos Olímpicos de 2024, que valeram para a edição anterior.

De acordo com a France Football, a Bola de Ouro segue três critérios principais em ordem de importância:

Desempenhos individuais, caráter decisivo e impressionante. Desempenhos coletivos e conquistas. Classe e fair play.

Como funciona a votação da Bola de Ouro 2024?

A escolha começa com jornalistas e especialistas da France Football, que apontam uma lista com 30 homens e 30 mulheres. Depois, um júri composto por jornalistas dos 100 melhores países do último ranking Fifa para os homens, e dos 50 melhores países do ranking para as mulheres votam.

Da lista de 30, cada jurado seleciona 10 jogadores por ordem decrescente. Os 10 atletas escolhidos recebem 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 e 1 ponto, respectivamente.