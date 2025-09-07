Como foram os testes de descida na megarrampa do CAFF neste domingo; veja vídeos

Sandro Dias, o Mineirinho, testou a rampa neste domingo (7). Jonathan Heckler / Agencia RBS

Os testes para a descida da megarrampa do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF) foram repetidos exaustivamente durante toda a manhã e o começo da tarde deste domingo (7), em Porto Alegre.

Na altura mais baixa, Sandro Dias testou o drop em três oportunidades e, a olho nu, obteve êxito em duas tentativas.

Na plataforma intermediária, Mineirinho desceu mais vezes e, em uma, caiu antes mesmo de chegar à base da rampa de 79m25cm, montada sob a Ala Norte do CAFF.

A última, já com o público, arrancou gritos e aplausos das quase 50 pessoas que aguardavam no perímetro do prédio público.

Expectativa pela descida

O empresário Leonardo Rosa, 42 anos, acompanhava as tentativas junto do público na Avenida Augusto de Carvalho. O porto-alegrense carregava um skate nas mãos.

— O cara tem que ser preparado psicologicamente e mentalmente. É um sonho de criança andar de skate. Eu já ando há mais de 30 anos. Então, é um grande evento e um presente para toda cidade poder ver isso — afirma.

Atualmente morando em Bom Jesus e trabalhando com turismo rural, Pitti Sgarbi, 46, olhava atentamente para a megarrampa. De chapéu e óculos de sol, ela comentou sobre o evento:

— Eu acho que ele (skatista) é doido. Mas dá para ver que está tudo muito seguro. A gente aqui embaixo está numa adrenalina incrível. O que está passando lá em cima não só para ele. É uma equipe, uma marca, uma empresa e órgãos públicos. É um mix de emoção para todo mundo. Para quem assiste e para quem está lá.

A canoense Diva Mara, 57, divertia-se enquanto passava pelo local em direção ao Acampamento Farroupilha.

— Se fosse eu já teria descido — dizia.

E acrescentou:

— Tem que ter muita coragem. Acho que é um aprendizado e uma renovação para a próxima geração de criar oportunidades. Está muito bonito.

O evento

O “Red Bull Building Drop”, previsto para ocorrer entre 8 e 10 de setembro, será sem a presença de público no Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF).