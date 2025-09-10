Como foram os jogadores da dupla Gre-Nal no empate entre Chile e Uruguai

Cristian Olivera começou como titular e atuou durante todo o confronto. RODRIGO ARANGUA / AFP

A dupla Gre-Nal esteve representada por três atletas no empate sem gols entre Chile e Uruguai, pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo. No entanto, apenas os gremistas Aravena e Cristian Olivera entraram em campo. O colorado Rochet ficou no banco de reservas.

Última colocada, a seleção chilena não tinha mais chances de garantir vaga, enquanto os uruguaios já estavam classificados para o Mundial. Muito por isso, acabaram fazendo um jogo morno, sem grandes chances, no estádio Nacional de Santiago.

Desempenho de Cristian Olivera

Kike foi escalado por Marcelo Bielsa para começar a partida e atuou o jogo inteiro. Porém, pouco criou: finalizou apenas duas vezes no gol.

Conforme a plataforma de scout Sofascore, o atacante teve 36 ações com a bola. Ao todo, ele sofreu uma falta, cometeu outra, acertou o cruzamento que tentou, conseguiu um drible e teve 65% de aproveitamento nos passes. O aplicativo avaliou a atuação do jogador gremista com uma nota 7.1.

Desempenho de Aravena

O atacante chileno entrou apenas aos 31 minutos do segundo tempo. Em seus 14 minutos em campo, Aravena deu um chute para fora, por cima do gol, logo em sua primeira ação com a bola.

O sofascore avaliou o desempenho do atacante com 6.7 como nota. Ele teve apenas oito ações com a bola e acertou 100% dos passes (5/5).

