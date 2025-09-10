Esportes

Em Santiago
Notícia

Como foram os jogadores da dupla Gre-Nal no empate entre Chile e Uruguai

Última colocada, a seleção chilena não tinha mais chances de garantir vaga, enquanto os uruguaios já estavam classificados para a Copa do Mundo de 2026

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS