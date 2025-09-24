Como foi a experiência de estar aos pés da maior megarrampa de skate do mundo 

O horizonte de Porto Alegre, nos últimos meses, ganhou um elemento novo. Construída na ala norte do Centro Administrativo (CAFF), a maior megarrampa de skate do mundo despertou a curiosidade de todos que passaram pelos arredores do prédio público.

Nesta quarta-feira (24), um dia antes da descida oficial, Zero Hora teve acesso a estrutura que protagonizará o drop de Sandro Dias, o Mineirinho, a partir do meio-dia.

Se para quem olha de longe a rampa já é grande, quem chega aos pés dela percebe a imponência de uma construção de mais de 80m, erguida em menos de dois meses.

Estar em cima (ou dentro) da megarrampa exige alguns cuidados. Por envolver altura, é necessário que todos que subam para a base dela tenham que medir a pressão — a do repórter que vos escreve deu 11 por 7.

Do "chão" até a área em que Mineirinho chegará, sete lances de escada. Aos poucos, a penumbra do ambiente, ganha a luz conforme os degraus vão subindo e deixando mais próxima (e maior) a rampa.

Os olhares e as falas de todos são unânimes. Não existe coragem que explique descer de rampa tão alta e tão vertical. Skatista profissional de street, Lucas Rabelo, também patrocinado pela marca de bebidas energéticas, foi definitivo na resposta sobre dropar do alto:

— Não teria coragem. O Sandro é a pessoa certa para fazer isso acontecer — disse rindo ao ser questionado.

Espumas que diminuirão o impacto de Mineirinho no final da rampa. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Se da rua, a parte final fica escondida em meio aos tapumes com o logo da Red Bull, ao pé da estrutura é perceptível ver a "contra-rampa", que faz Mineirinho diminuir a velocidade, mas também as centenas de espumas e os airbags colocados para amenizar o impacto do skatista na descida.