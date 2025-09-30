Como fica a NFL após a Semana 4; veja o balanço da rodada

O fim da Semana 4 da NFL deixou apenas duas franquias ainda invictas na temporada: Philadelphia Eagles e Buffalo Bills, justamente as principais favoritas de cada conferência. Os resultados da rodada ligaram o sinal de alerta em algumas equipes, enquanto outras podem ter iniciado uma reação.
Além dos resultados, os destaques negativos vão para mais duas lesões graves em grandes jogadores. Malik Nabers, do New York Giants, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho. Tyreek Hill, do Miami Dolphins, deslocou e rompeu vários ligamentos do joelho. Ambos estão fora da temporada.
Equipes em alerta
O Baltimore Ravens tem apenas uma vitória em quatro jogos disputados. É uma campanha negativa e distante das expectativas do início da temporada. A tabela foi difícil, mas, pelos talentos presentes na equipe, os Ravens teriam que estar em uma situação melhor. O trabalho do técnico John Harbaugh já começa a ser questionado em Baltimore.
O Green Bay Packers é outro time que precisa ligar o sinal de alerta. O bom início, com duas vitórias, foi esquecido após uma derrota contra o Cleveland Browns e um empate contra o Dallas Cowboys. Os resultados preocupam pois se tratam de dois adversários inferiores. Erros nos times especiais e chamadas questionáveis no ataque tiram o status de candidato ao título, até o momento, que os Packers estavam carregando.
Começo de uma reação?
O Houston Texans precisava vencer na temporada e venceu. Foram três derrotas nas rodadas iniciais até o 29 a 0 contra o Tennessee Titans, que mostrou que o time tem potencial. Na Semana 5, o adversário será o Baltimore Ravens. Esse duelo ganha um grau de importância enorme para a disputa pelos playoffs.
O Kansas City Chiefs, que venceu os Ravens na Semana 4, também está em uma situação mais tranquila. A segunda vitória na temporada, aliada a uma derrota do Los Angeles Chargers, deixam a situação na AFC Oeste em aberto. Os próximos jogos dos Chiefs serão interessantes, contra Jacksonville Jaguars e Detroit Lions.
O Chicago Bears foi outro time que teve uma vitória relevante. Fora de casa, contra o Las Vegas Raiders, a equipe conquistou o segundo triunfo consecutivo e embolou a situação da NFC Norte. A defesa melhorou em relação ao início catastrófico e o ataque comandado por Caleb Williams está fluindo.
Resultados da Semana 4
- Arizona Cardinals 20x23 Seattle Seahawks
- Pittsburgh Steelers 24x21 Minnesota Vikings
- Atlanta Falcons 34x27 Washington Commanders
- New York Giants 21x18 Los Angeles Chargers
- Houston Texans 26x0 Tennessee Titans
- Tampa Bay Buccaneers 25x31 Philadelphia Eagles
- New England Patriots 42x13 Carolina Panthers
- Buffalo Bills 31x19 New Orleans Saints
- Detroit Lions 34x10 Cleveland Browns
- San Francisco 49ers 21x26 Jacksonville Jaguars
- Los Angeles Rams 27x20 Indianapolis Colts
- Kansas City Chiefs 37x20 Baltimore Ravens
- Las Vegas Raiders 24x25 Chicago Bears
- Dallas Cowboys 40x40 Green Bay Packers
- Miami Dolphins 27x21 New York Jets
- Denver Broncos 28x3 Cincinnati Bengals