Comissário da NFL abre possibilidade de novos jogos no Brasil além de São Paulo

Arena Corinthians teve público de 47.627 torcedores. Alex Torrealba / Agência RBS

Nesta sexta-feira (5), o Los Angeles Chargers venceu o Kansas City Chiefs na Arena Corinthians, marcando o segundo ano consecutivo em que São Paulo recebe uma partida da NFL. O comissário da liga, Roger Goodell, afirmou em entrevista à ESPN que a experiência vem sendo tão positiva que existem avaliações para levar o futebol americano a outras cidades brasileiras.

— Tenho ouvido muito sobre o Rio enquanto caminho por aí. Acho que isso é possível. Estamos fazendo isso em Londres, e acredito que faz parte do crescimento do jogo. (...) Quando olharmos para trás daqui a dez anos, será algo natural começarmos nossa temporada internacionalmente. Será natural jogarmos 16 partidas fora dos Estados Unidos. E já temos mais demanda por esses jogos do que inventário disponível — disse Goodell.

Segundo o executivo, a ideia da liga ao levar jogos para fora dos Estados Unidos e, especialmente ao Brasil, é projetando o longo prazo, tentando se consolidar no cenário esportivo brasileiro.

— Acreditamos que o interesse dos fãs está aqui. Eu adoro ver esses jovens torcedores e o quanto eles amam o jogo. Então, sim, estaremos aqui a longo prazo — explicou.

Como foi o jogo

A Arena do Corinthians recebeu 47.627 torcedores na noite de sexta-feira (5) para acompanhar a vitória do Los Angeles Chargers sobre o Kansas City Chiefs por 27 a 21. O quarterback Justin Herbert, do time da Califórnia, foi o grande destaque do jogo, completando 25 de 34 passes, acumulando 318 jardas aéreas e lançando três touchdowns.