Com primeiro gol de Modric, Milan vence Bologna no Italiano

Com dificuldades, o Milan venceu o Bologna por 1 a 0 neste domingo (14), em San Siro, graças ao primeiro gol do interminável Luka Modric pelo 'rossonero'.

Em um jogo amarrado, Modric marcou aos 15 minutos do segundo tempo batendo de pé direito depois de receber um passe de Alexis Saelemaekers.

Com o resultado, o Milan, que na primeira rodada foi derrotado em casa pela Cremonese (2 a 1), emenda sua segunda vitória consecutiva e sobe para a quinta posição na tabela com 6 pontos.

"Espero que da próxima vez não lembrem da minha idade nunca mais", brincou o croata de 40 anos em entrevista à DAZN. "Foi uma grande jogada, Ale fez um grande passe e foi fácil marcar", acrescentou.

"Acho que lutamos como equipe. Jogo a jogo vamos ganhando mais confiança e tenho certeza de que vamos melhorar ainda mais", concluiu.

- Atalanta goleia Lecce -

Mais cedo, a Atalanta goleou o Lecce por 4 a 1 e vai com moral para a primeira rodada da Liga dos Campeões, contra o Paris Saint-Germain, na próxima quarta-feira.

O time de Bérgamo conseguiu sua primeira vitória no campeonato, depois de dois empates, e subiu para a sétima colocação.

O jovem zagueiro Giorgio Scalvini, de 21 anos, abriu o placar para a 'Dea' de cabeça (37'), antes dos gols do meia-atacante Charles De Ketelaere (51' e 73') e do meio-campista Nicola Zalewski (70').

Konan N'Dri marcou o gol de honra do Lecce (82').

Também neste domingo, a Roma sofreu sua primeira derrota no campeonato, ao cair por 1 a 0 diante do Torino em pleno Estádio Olímpico.

Com o resultado, os 'giallorossi' ficam na sexta posição com 6 pontos, um à frente da Atalanta (7ª), enquanto o Torino é o nono colocado, com 4 pontos.

A Lazio, grande rival e adversária da Roma no domingo que vem, foi derrotada fora de casa pelo Sassuolo (1 a 0), mesmo placar da vitória da Udinese sobre o Pisa.

Dois jogos fecham a 3ª rodada do Campeonato Italiano na segunda-feira: Hellas Verona x Cremonese e Como x Genoa.

-- Jogos da 3ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Cagliari - Parma 2 - 0

Juventus - Inter 4 - 3

Fiorentina - Napoli 1 - 3

- Domingo:

Roma - Torino 0 - 1

Pisa - Udinese 0 - 1

Atalanta - Lecce 4 - 1

Sassuolo - Lazio 1 - 0

Milan - Bologna 1 - 0

- Segunda-feira:

(13h30) Hellas Verona - Cremonese

(15h45) Como - Genoa

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 9 3 3 0 0 6 1 5

2. Juventus 9 3 3 0 0 7 3 4

3. Udinese 7 3 2 1 0 4 2 2

4. Cremonese 6 2 2 0 0 5 3 2

5. Milan 6 3 2 0 1 4 2 2

6. Roma 6 3 2 0 1 2 1 1

7. Atalanta 5 3 1 2 0 6 3 3

8. Cagliari 4 3 1 1 1 3 2 1

9. Torino 4 3 1 1 1 1 5 -4

10. Como 3 2 1 0 1 2 1 1

11. Inter 3 3 1 0 2 9 6 3

12. Lazio 3 3 1 0 2 4 3 1

13. Bologna 3 3 1 0 2 1 2 -1

14. Sassuolo 3 3 1 0 2 3 5 -2

15. Fiorentina 2 3 0 2 1 2 4 -2

16. Genoa 1 2 0 1 1 0 1 -1

17. Hellas Verona 1 2 0 1 1 1 5 -4

18. Pisa 1 3 0 1 2 1 3 -2

19. Parma 1 3 0 1 2 1 5 -4

20. Lecce 1 3 0 1 2 1 6 -5