Com presença de atleta olímpica, skatistas curtem evento em meio à expectativa pela descida no prédio do CAFF

Os porto-alegrenses aguardam ansiosamente por um momento que já passou pela cabeça de muitos. Entre os dias 8 e 10 de setembro, um skatista irá descer uma rampa montada na lateral do prédio do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF). A iniciativa chamada de “Red Bull Building Drop" é organizada pela empresa de bebidas energéticas.

Às vésperas do evento, a marca realiza ativações em pistas de skate da capital gaúcha. Neste sábado (6), o palco foi a pista do IAPI, no Bairro Higienópolis.

Durante a tarde, foram realizadas diferentes provas abertas ao público com direito a premiações de empresas parceiras. Entre as provas, ocorreu uma disputa de “best trick” (melhor manobra), assim como uma competição para ver quem pulava a maior quantidade de skates enfileirados.

Também foi feita uma prova em que uma pessoa estava “fantasiada” de pista do CAFF. Alguns skatistas fizeram manobras no “mini CAFF”.

Além disso, a ação contou com um DJ que mesclou diferentes hits dos anos 2000 populares entre os skatistas. Além dos porto-alegrenses das mais diversas idades, também estiveram no local algumas personalidades do skate, como representantes da marca Thrasher, além da skatista Yndiara Asp, finalista na modalidade park na Olimpíada de Tóquio, em 2021.

A catarinense conta que tem familiares gaúchos e já participou de algumas competições no Estado. Neste sábado, ela pode andar de skate ao lado de inúmeras crianças, que brilhavam os olhos ao ver a skatista profissional em ação.

— Eu sou muito grata por isso, por poder fazer o que eu amo e poder inspirar outras pessoas. O skate transformou minha vida e pode transformar a de muita gente. Então, é uma gratidão enorme viver esses momentos. Essas trocas que a gente está tendo aqui na pista são uma forma de eu retribuir tudo que o skate me deu de oportunidade.

Quem também esteve presente foi o influenciador digital Fausto Carvalho, o “Menzinho”. Popular entre o público do futebol e do beach tênis, ele comentou sobre a expectativa para o “Red Bull Building Drop”.

— Queria eu ter a coragem de descer aquele prédio. Eu gosto de rampas, mas aquilo é insano (risos). Isso é um super-humano. Aí a gente tá trocando ideia de que o cara chegou a um ponto que ele virou um super-humano — brincou.

O evento

O “Red Bull Building Drop” ocorrerá entre 8 e 10 de setembro, sem a presença de público no Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF).