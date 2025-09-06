Esportes

Ansiedade
Notícia

Com presença de atleta olímpica, skatistas curtem evento em meio à expectativa pela descida no prédio do CAFF

Atividade foi realizada por empresa de bebidas energéticas e contou com diferentes públicos na pista do IAPI

Antonio Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS