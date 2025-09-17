Copa FGF é vitrine para jovens do Juventude e Aimoré Porthus Junior / Agencia RBS

Criada em 2004, a Copa da Federação Gaúcha de Futebol (FGF) abre nesta quarta-feira (17), a disputa da sua 22ª edição. Com homenagem ao jornalista Ruy Carlos Ostermann, que morreu em junho deste ano, a competição vai levar o campeão à Série D do Campeonato Brasileiro e à Recopa Gaúcha em 2026. Oito times confirmaram presença.

Inicialmente, o torneio contaria com nove times, mas no final de agosto, a direção do São José optou por desistir de participar por inviabilidade financeira.

A primeira rodada começa nesta quarta-feira (17), com duas partidas:

Estádio Estrela D'Alva, em Bagé

15h

São Gabriel x Esportivo

Estádio Bento Freitas, em Pelotas

20h30

Brasil-PEL x Gaúcho

O fechamento da rodada inicial será no sábado (20), com mais um jogo:

Estádio Cristo Rei, em São Leopoldo

15h30

Aimoré x Pelotas

O homenageado

Ruy Carlos Ostermann foi um dos maiores comentaristas esportivos do país Omar Freitas / Agencia RBS

Nascido em São Leopoldo, em 26 de setembro de 1934, Ostermann começou sua carreira no Jornalismo em 1962, quando ingressou na Caldas Júnior, onde se destacou na Rádio Guaíba e nos jornais Folha da Tarde Esportiva, Folha da Tarde e Folha da Manhã.

A partir de 1978, ingressou no Grupo RBS e logo assumiu o posto de principal comentarista esportivo da Rádio Gaúcha e de colunista da Zero Hora. Em paralelo, estudava Filosofia e depois passou a ser professor na UFRGS, o que o levou a ser conhecido como Professor, apelido que carregou para o resto da vida.

Uma das mentes mais brilhantes da história do jornalismo brasileiro, Ruy Carlos Ostermann morreu no dia 27 de junho, aos 90 anos, em Porto Alegre

Regulamento da Copa FGF

Na primeira fase, os oito times vão se enfrentar em turno único. Os dois primeiros colocados se classificam diretamente para às semifinais.

Do 3º ao 6º lugares, serão feitos dois confrontos de "mata-mata", valendo pela segunda fase com disputa por mais dois lugares nas semifinais. O 3º pega o 6º e o 4º enfrenta o 5º.

Os dois que passarem na segunda fase (3º ao 6º) enfrentam os dois melhores colocados na primeira fase, em jogos de ida e volta, pelas semifinais. Depois, os vencedores das semifinais, disputam o título da Copa FGF também em jogos de ida e volta.

Série D e Recopa Gaúcha 2026

Caso Inter ou Juventude conquistem o título, a vaga na Série D passa ao vice-campeão que não seja um deles. Se ambos estiverem na final, o terceiro colocado herdará a vaga na competição nacional. Na Recopa Gaúcha, a vaga só será repassada ao vice, caso o Inter vença.

Como chegam os clubes

C. E. Aimoré

Fábio Caponi, técnico do Aimoré Leonardo Oberherr / Aimoré / Divulgação

Cidade: São Leopoldo

Estádio: Cristo Rei

Fundação: 26/3/1936 (89 anos)

Técnico: Fábio Caponi, 50 anos

Participações na Copa FGF: 15

Melhor colocação: vice em 2017

Em 2024: eliminado na 1ª fase

Depois de perder o acesso ao Gauchão na semifinal para o Novo Hamburgo em agosto deste ano, o Aimoré passou por uma reformulação para disputar a Copinha. O técnico Paulo Henrique Marques deu lugar a Fábio Caponi.

O time começou a treinar no dia 1º de setembro e anunciou 10 reforços, entre eles, o goleiro Enzo, o zagueiro Bruno Jesus e o atacante Tony Jr. Sete nomes permaneceram da campanha na Segundona, entre eles, o zagueiro Micael, o lateral Maicon e o meia, Mauri.

G. E. Brasil

Márcio Jonatan (C) sendo apresentado na segunda passagem pelo Brasil-PEL em 2013, aos 21 anos Carlos Insaurriaga / Divulgação

Cidade: Pelotas

Estádio: Bento Freitas

Fundação: 7/9/1911 (114 anos)

Técnico: Emerson Cris, 47 anos

Participações na Copa FGF: 10

Melhores colocações: vice-campeão em 2007 e 2012

Em 2024: não disputou

Onze anos depois, o Brasil está de volta para a Copa FGF. O "Xavante" sonha em jogar a Série D de 2026 e para isso precisa ser campeão. Eliminado logo na primeira fase do Brasileirão nesta temporada, o clube passa por uma reformulação financeira e já estuda virar uma SAF - Sociedade Anônima de Futebol. O ex-meia do Grêmio, Émerson Rosa, nascido em Pelotas, faz parte do grupo de investidores.

Para jogar a Copa Ruy Carlos Ostermann, já foram anunciados 11 reforços, entre eles o atacante Márcio Jonatan, de 33 anos. Do elenco da Série D, ficaram outros 11 atletas.

C. Esportivo B. G.

Márcio Nunes, técnico do Esportivo Porthus Junior / Agencia RBS

Cidade: Bento Gonçalves

Estádio: Montanha dos Vinhedos

Fundação: 28/8/1919 (106 anos)

Técnico: Márcio Nunes, 44 anos

Participações na Copa FGF: 7

Melhor colocação: campeão em 2004

Em 2024: não disputou

Outro que não joga a Copinha desde 2014. O Esportivo foi muito mal na Série A-2 do Gauchão e sequer passou da primeira fase. O trabalho foi mantido para o segundo semestre e o técnico Márcio Nunes já recebeu 10 reforços como o atacante Xandy, o zagueiro Igor Souza e o goleiro Lúcio.

S. C. Gaúcho

Fabiano Daitx, técnico do Gaúcho Ulisses Castro / Agência RBS

Cidade: Passo Fundo

Estádio: Arena Be8

Fundação: 12/5/1918 (107 anos)

Técnico: Fabiano Daitx, 50 anos

Participações na Copa FGF: 7

Melhores colocações: vice-campeão em 2004 e 2018

Em 2024: eliminado nas semifinais

A campanha na Segundona do Gauchão foi decepcionante. O time ficou na penúltima colocação, apenas uma posição acima do time que foi rebaixado à Terceirona (Real SC). O técnico Fabiano Daitx voltou para o clube no início de agosto, depois de ser demitido do sub-20 do Grêmio.

Para jogar a Copinha, a direção anunciou a contratação de pelo menos 13 atletas. Os mais experientes são o zagueiro Luiz Fernando, ex-Goianésia, de Goiás, e o atacante William Mococa, ex-Juazeirense, da Bahia. Ambos jogaram a Série D do Brasileirão e estão com 29 anos.

S. C. Internacional

Mário Jorge (C) veio da Arábia Saudita para treinar o sub-20 do Inter Leandro Monks / Leonardo Monks

Cidade: Porto Alegre

Estádio: Morada dos Quero-Queros*

Fundação: 4/4/1909 (116 anos)

Técnico: Mário Jorge, 47 anos

Participações na Copa FGF: 17

Melhores colocações: bicampeão em 2009 e 2010

Em 2024: eliminado na 2ª fase

*Mandará seus jogos no CT das categorias de base em Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre.

O Inter utilizará sua equipe sub-20, como é praxe, nos jogos da Copa FGF. Campeão gaúcho da categoria neste ano, em cima do Grêmio, o clube trocou a comissão técnica no fim de agosto. O ex-goleiro Renan Brito foi demitido apesar do título e o carioca Mário Jorge Silva, que estava na Arábia Saudita foi contratado. Ele teve longa passagem pela base do Flamengo.

E. C. Juventude

Times Sub-20 do Juventude e de Cuba se enfrentaram no Uruguai Nathan Bizotto / E.C. Juventude / Divulgação

Cidade: Caxias do Sul

Estádio: Homero Soldatelli*

Fundação: 29/6/1913 (112 anos)

Técnico: Filipe Dias, 33 anos

Participações na Copa FGF: 15

Melhores colocações: bicampeão em 2011 e 2012

Em 2024: eliminado nas semifinais

*Mandará seus jogos no estádio municipal de Flores da Cunha, que fica a 20 quilômetros de Caxias do Sul.

Assim como o Inter, o Juventude também utilizará os garotos do sub-20 na competição. Recentemente, a equipe excursionou pelo Uruguai, vencendo o Albion (5x0) e empatando com a Seleção sub-20 de Cuba (1x1). Os jogos foram disputados em Paso de Los Toros, província de Taquarembó, a 260 quilômetros de Montevidéu. O técnico Filipe Dias é o mais jovem da Copa FGF, com apenas 33 anos de idade.

E. C. Pelotas

Rodrigo Mamá está com 42 anos Pâmela Silva / E.C. Avenida

Cidade: Pelotas

Estádio: Boca do Lobo

Fundação: 11/10/1908 (116 anos

Técnico: Alessandro Telles, 55 anos

Participações na Copa FGF: 16

Melhores colocações: bicampeão em 2008 e 2019

Em 2024: não disputou

Rebaixado no Gauchão neste ano, o Pelotas jogou a Copa FGF pela última vez em 2023, caindo na quartas de final. Para voltar a uma competição nacional, que não disputa desde 2020, o "Lobão" busca o tricampeonato da "Copinha", tendo no comando o mesmo técnico que não conseguiu evitar o rebaixamento na elite estadual no início do ano.

Alessandro Telles é o técnico mais experiente dos oito participantes. Para a disputa da competição, já foram anunciados 20 reforços. Os mais conhecidos são o goleiro Rodrigo Mamá, ex-Aimoré, de 42 anos, e o meia Vinícius Kiss, de 37, que estava no Rio Verde (GO).

E. C. São Gabriel

Estádio do Guarany, de Bagé, será casa do São Gabriel na abertura da Copa FGF Sergio Galvani / Guarany de Bagé

Cidade: São Gabriel

Estádio: Estrela D'Alva, em Bagé*

Fundação: 23/9/2013 (11 anos)

Técnico: Eduardo da Cruz, 46 anos

Participações na Copa FGF: 1

Melhor colocação: estreia em 2025

Em 2024: não disputou

*Sem a liberação do Estádio Sílvio de Faria Corrêa, em São Gabriel, a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) determinou o Estádio Estrela D'Alva, em Bagé, como sede do clube na competição.

O clube tenta recuperar o espaço no cenário do futebol gaúcho do interior. Rebaixado à Terceirona em 2024, o São Gabriel vai jogar a Copa Ruy Carlos Ostermann com a intenção de garantir um calendário completo para o clube e desenvolver atletas da cidade e da região.

O técnico será Eduardo da Cruz, de 46 anos. Seu trabalho mais recente foi no 7 de Abril, da Série B-2 do Rio de Janeiro, equivalente a 4ª divisão estadual. Para formação do elenco, foi feita uma parceria com o empresário Tony Almeida, que de 2017 a 2021 foi presidente do Cascavel CR, no Paraná. Na época, o clube foi rebaixado no Campeonato Paranaense e anos depois acabou extinto. Antes foi condenado, a dois anos de suspensão, pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná (TJD-PR) por falsificação de testes de Covid-19.

Galeria dos Campeões

Copa Federação Gaúcha de Futebol entregue em 2021 Divulgação Federação Gaúcha de Futebol

Criada em 2004, a Copa Federação Gaúcha de Futebol homenageia personalidades do esporte desde 2007. Nos dois primeiros anos de disputa, a nomenclatura do torneio veio de patrocínios viabilizados pela federação. Já em 2006, não houve acerto financeiro.

2004 - Copa Colombo/LG

Campeão: Esportivo (Bento Gonçalves)

Vice: Gaúcho (Passo Fundo)

2005 - Copa Big/Brasil Telecom GSM

Campeão: Novo Hamburgo

Vice: Ulbra (Canoas)

2006 - Copa FGF

Campeão: Grêmio (Porto Alegre)

Vice: Ulbra (Canoas)

A partir de 2007, foram iniciadas as homenagens a ex-dirigentes e jornalistas esportivos do Rio Grande do Sul. Neste formato, o sistema foi mantido até 2012.

Caxias, campeão em 2007 Daniela Xu / Agencia RBS

2007 - Copa Paulo Rogério Amoretty

Campeão: Caxias

Vice: Brasil (Pelotas)

2008 - Copa Lupi Martins

Campeão: Pelotas

Vice: Cerâmica (Gravataí)

2009 - Copa Arthur Dallegrave

Campeão: Inter (Porto Alegre)

Vice: Ypiranga (Erechim)

2010 - Copa Ênio Costamilan

Campeão: Inter (Porto Alegre)

Vice: Cerâmica (Gravataí)

2011 - Copa Laci Ughini

Campeão: Juventude (Caxias do Sul)

Vice: Lajeadense (Lajeado)

2012 - Copa Hélio Dourado

Campeão: Juventude (Caxias do Sul)

Vice: Brasil (Pelotas)

De 2013 a 2016, a Federação Gaúcha de Futebol aumentou o número de disputas dentro da própria Copa FGF. Foram criados torneios regionais, com homenagens, além da copa em si. E de 2014 a 2016, os campeões dos torneios anteriores fechavam a temporada com uma "Supercopa", de maneira sediada.

2013

Copa Willy Sanvitto

Campeão: Novo Hamburgo

Vice: São José (Porto Alegre)

Copa Sul-Fronteira

Campeão: Pelotas

Vice: Brasil (Pelotas)

Copa Serrana

Campeão: Passo Fundo

Vice: Lajeadense (Lajeado)

Copa Metropolitana

Campeão: Novo Hamburgo

Vice: Inter (Porto Alegre)

2014

Copa Fernandão

Campeão: Lajeadense (Lajeado)

Vice: Guarani (Venâncio Aires)

Sul-Fronteira (Ivânio Araújo)

Campeão: Lajeadense (Lajeado)

Vice: Grêmio (Porto Alegre)

Metropolitana (Nestor Ludwig)

Campeão: Novo Hamburgo

Vice: Inter (Porto Alegre)

Serrana (Paulo Sérgio Poletto)

Campeão: Juventude (Caxias do Sul)

Vice: Veranópolis

Supercopa Gaúcha

Campeão: Lajeadense (Lajeado)

Vice: Novo Hamburgo

2015

Copa Luiz Fernando Costa

Campeão: Lajeadense (Lajeado)

Vice: Pelotas

Copa Metropolitana

Campeão: Cruzeiro (Cachoeirinha)

Vice: Juventude (Caxias do Sul)

Copa Norte

Campeão: União (F. Westphalen)

Vice: Novo Hamburgo

Copa Sul

Campeão: São José (Porto Alegre)

Vice: Inter (Porto Alegre)

Supercopa Valmir Louruz

Campeão: São José (Porto Alegre)

Vice: Cruzeiro (Cachoeirinha)

2016

Inter campeão da Copa José Luiz Barreto em 2016 Leonardo Fister / Divulgação S. C. Internacional

Copa Metropolitana (Caçapava)

Campeão: São José (Porto Alegre)

Vice: Novo Hamburgo

Copa Norte/Serra (Larry P. de Faria)

Campeão: Caxias

Vice: Ypiranga (Erechim)

Copa Sul (José Luiz Barreto)

Campeão: Inter (Porto Alegre)

Vice: Bagé

Supercopa Gaúcha

Campeão: Inter (Porto Alegre)

Vice: Ypiranga (Erechim)

A partir de 2017, a Federação Gaúcha de Futebol voltou a realizar uma disputa única. O formato se mantém até hoje.

2017 - Copa Paulo Sant'Anna

Campeão: São José (Porto Alegre)

Vice: Aimoré (São Leopoldo)

2018 - Copa Wianey Carlet

Campeão: Avenida (Santa Cruz do Sul)

Vice: Gaúcho (Passo Fundo)

2019 - Copa Antônio Carlos Verardi

Campeão: Pelotas

Vice: São José (Porto Alegre)

2020 - Copa Ibsen Pinheiro

Campeão: Santa Cruz

Vice: São José (Porto Alegre)

2021 - Copa Dirceu de Castro

Campeão: Glória (Vacaria)

Vice: Novo Hamburgo

2022 - Copa Tarciso Flecha Negra

Campeão: São Luiz (Ijuí)

Vice: Passo Fundo

2023 - Copa Rei Pelé

Campeão: São Luiz (Ijuí)

Vice: São José (Porto Alegre)

2024 - Copa Zagallo

Campeão: São José (Porto Alegre)

Vice: Ypiranga (Erechim)