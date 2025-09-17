Esportes

Caso de polícia
Notícia

Com mandado de prisão por não pagar pensão alimentícia, Douglas Costa rescinde com Sydney FC

Meia-atacante estava atuando pelo clube desde setembro de 2024

João Praetzel

*Colaborou: Leo Bender e Lucas Oliveira

