Com mandado de prisão por não pagar pensão alimentícia, Douglas Costa rescinde com Sydney FC

Douglas Costa não pode retornar para a Austrália. Sydney FC / Reprodução

O meia-atacante Douglas Costa, ex-Grêmio e Seleção Brasileira, teve mandado de prisão decretado por falta de pagamento de pensão alimentícia. A decisão é da 6ª Vara de Família de Porto Alegre e o valor da dívida é de R$ 492.965,29, conforme documento que GZH teve acesso.

A prisão tem duração de 30 dias. O mandado, expedido em 11 de agosto, tem validade de dois anos e determina que o atleta seja preso por oficial de Justiça ou autoridade policial. O jogador se encontra em solo brasileiro e, por não ter como voltar para a Australia, teve contrato rescindido com o Sydney FC nesta quarta (17).

Conforme publicação na conta do clube no Instagram, o término do vínculo foi feito com o aceite de ambas as partes.

"Questões legais e pessoais em andamento em seu país de origem impediram o brasileiro de sair", diz trecho da publicação do Sydney FC.

Contatado por GZH, o advogado Sérgio Queiroz, que representa o jogador, afirma que não irá se manifestar neste momento em relação ao mandado de prisão.

Carreira do atacante

Douglas Costa foi revelado pelo Grêmio em 2008 e logo chamou atenção de times europeus. Em janeiro de 2010, aos 19 anos, transferiu-se para o Shakhtar Donetsk, onde permaneceu até 2015, quando foi para o Bayern de Munique. Dois anos depois, seguiu para a Juventus.

Ele retornou ao Grêmio em 2021, como o grande reforço do clube na temporada. Porém, o ano acabou mal, com o rebaixamento do Tricolor à Série B e muitas polêmicas extracampo. Então, rumou ao LA Galaxy, dos EUA.

Em 2024, ainda teve curta passagem pelo Fluminense. Douglas Costa também defendeu a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2018, na Rússia.