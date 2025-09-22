Com João Fonseca, Time Mundo é campeão da Laver Cup

A equipe campeã da edição 2025 Clive Brunskill / Getty Images for Laver Cup

O Time Mundo conquistou o título da Laver Cup, pela quarta vez em nove edições. Em São Francisco, na Califórnia, o placar final foi de 15 a 9 para a equipe capitaneada por Andre Agassi sobre o Time Europa, que tinha o francês Yannick Noah, como seu capitão.

No sábado, a equipe da Europa perdeu as quatro partidas e o placar passou a ser 9 a 3 para os tenistas de outros continentes.

A decisão do título aconteceu no domingo (21) e mesmo as vitórias da dupla formada pelo espanhol Carlos Alcaraz e o norueguês Casper Ruud sobre os estadunidenses Alex Michelsen e Reilly Opelka, parciais de 7/6(7/4) e 6/1 e de Alcaraz diante do argentino Francisco Cerúndolo (6/2 e 6/1) evitaram a derrota.

O australiano Alex de Minaur venceu o tcheco Jakub Menšík por 6/3 e 6/4 e o estadunidense Taylor Fritz derrotou o alemão Alexander Zverev, no último jogo da competição, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/4), garantindo a conquista para o Time Mundo.

A competição não valeu pontos para o ranking mundial da ATP, mas os resultados valem para o registro dos atletas. Cada jogador da equipe campeã recebeu uma premiação em dinheiro no valor de US$ 250 mil (R$ 1,3 milhão).

Confira os campeões da Laver Cup: