Com experiências na base, Kaio Jorge se diz 'tranquilo' em estreia na seleção

Acostumado a ser convocado para as equipes de base da seleção brasileira, Kaio Jorge se diz tranquilo, apesar de fazer sua no time principal. O atacante é uma das novidades do técnico Carlo Ancelotti para as rodadas finais das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.

"Está sendo uma experiência muito boa, sempre sonhei com esse momento. Passei pelas categorias de base da seleção. Então, você acaba se imaginando chegando na principal. No meu caso, não foi diferente. Sempre foi um sonho, um desejo e hoje estou fazendo parte dessa equipe. Está sendo muito gratificante para mim", comentou.

O atacante do Cruzeiro está acostumado a vestir a amarelinha. Ele defende a seleção desde o sub-15. Também passou pelo time sub-17 e sub-20. A maior conquista aconteceu na sub-17, com a conquista da Copa do Mundo da categoria, em 2019, em solo brasileiro. Na época, levou também a chuteira de bronze, com cinco gols marcados.

Esta longa experiência vem ajudando na rápida adaptação do cruzeirense na seleção principal. Não por acaso, ele já se sente à vontade na Granja Comary, onde a equipe nacional treina e se concentra, em Teresópolis (RJ).

"Quando você vem das categorias de base, já conhece a Granja, as pessoas que trabalham dentro da CBF. Então, te deixa tranquilo quando você chega na principal, que é como estou me sentindo aqui hoje, estou super tranquilo e bem acolhido", afirmou o jogador, em entrevista à CBF TV.

O atacante chega à seleção, já pensando na Copa de 2026, com o status de artilheiro do Brasileirão, autor de 15 gols. Com sua grande fase, o atleta de 23 anos vem ajudando o Cruzeiro a se manter na briga pelo título.

"Estou vivendo uma grande fase no Cruzeiro. Estou muito feliz lá, é um clube que me acolheu super bem. Estou como artilheiro da competição e espero manter essa fase boa para continuar tendo a oportunidade na equipe principal da Seleção e conseguir fazer os gols."