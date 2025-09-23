Com dois pódios, RS sobe duas posições no quadro de medalhas dos Jogos da Juventude 2025

O Rio Grande do Sul fechou a segunda-feira (22) com duas medalhas nos Jogos da Juventude, disputado em Brasília. Elas vieram no judô, com a prata de Yago de Mello, na categoria ate 81kg. E na ginástica rítmica com Mariana Sartori, que foi bronze no individual geral. Os dois atletas são do Grêmio Náutico União.

Na terça-feira (23), ocorre a disputa por equipes no judô, enquanto a ginástica rítmica terá a final individual por aparelhos.

Com os resultados, o Estado subiu para a sexta colocação no quadro de medalhas com oito de ouro, cinco de prata e 10 de bronze, totalizando 23 pódios. O primeiro lugar é de São Paulo com 38 ouros e 99 medalhas no total.

No vôlei, o time gaúcho foi derrotado por Minas Gerais por 2 a 0 e precisa vencer São Paulo nesta terça para avançar disputar as semifinais.