Após dias de espera pelas melhores ondas, a grande decisão do campeonato mundial de surfe desta temporada deve acontecer nesta segunda (1º) a partir das 16h30min (horário de Brasília), em Cloudbreak, Fiji.
O WSL Finals será transmitido ao vivo pelo Sportv e pelo Globoplay. Além disso, as disputas podem ser vistas pelo site da WSL, pelo Youtube e pelo aplicativo.
A janela da competição começou no dia 27 e fica aberta até 4 de setembro. O Brasil será representado por Yago Dora, líder do ranking, e por Italo Ferreira, campeão mundial em 2019.
Desde 2021, o Finals é realizado no formato mata-mata, com os cinco melhores surfistas dos rankings masculino e feminino. Na primeira rodada, o quarto colocado enfrenta o quinto. Quem passar do confronto pega o terceiro e, assim, até chegar à bateria contra o líder (este ano, Yago Dora).
Como será a disputa?
Apenas a grande final é disputada numa possível melhor de três. Caso o líder do ranking vença a primeira bateria, ele já será o campeão. Se o desafiante vencer, a decisão só termina quando alguém vencer duas baterias.
De 2014 para cá, o Brasil não venceu o título mundial masculino em apenas três oportunidades. Desde então, Gabriel Medina (três vezes), Filipe Toledo (duas vezes), Adriano de Souza e Italo Ferreira levantaram o troféu.
Os participantes do WSL Finals
Masculino
- Yago Dora (Brasil)
- Jordy Smith (África do Sul)
- Griffin Colapinto (EUA)
- Jack Robinson (AUS)
- Italo Ferreira (Brasil)
Feminino
- Molly Picklum (Austrália)
- Gabriela Bryan (HAV)
- Caitlin Simmers (EUA)
- Caroline Marks (EUA)
- Bettylou Sakura Johnson (Havaí)
Os confrontos do WSL Finals
1ª rodada
Caroline Marks (4ª) x Bettylou Sakura Johnson (5º)
Jack Robinson (4º) x Italo Ferreira (5º)
2ª rodada
Caitlin Simmers (3ª) x vencedora da 1ª rodada
Griffin Colapinto (3º) x vencedor da 1ª rodada
3ª rodada
Gabriela Bryan (2ª) x vencedora da 2ª rodada
Jordy Smith (2º) x vencedor da 2ª rodada
Finais (melhor de três baterias)
Molly Picklum (1ª) x vencedora da 3ª rodada
Yago Dora (1º) x vencedor da 3ª rodada