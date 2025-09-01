Dora acabou como líder da fase classificatória e terá vantagem. Beatriz Ryder / World Surf League

Após dias de espera pelas melhores ondas, a grande decisão do campeonato mundial de surfe desta temporada deve acontecer nesta segunda (1º) a partir das 16h30min (horário de Brasília), em Cloudbreak, Fiji.

O WSL Finals será transmitido ao vivo pelo Sportv e pelo Globoplay. Além disso, as disputas podem ser vistas pelo site da WSL, pelo Youtube e pelo aplicativo.

A janela da competição começou no dia 27 e fica aberta até 4 de setembro. O Brasil será representado por Yago Dora, líder do ranking, e por Italo Ferreira, campeão mundial em 2019.

Desde 2021, o Finals é realizado no formato mata-mata, com os cinco melhores surfistas dos rankings masculino e feminino. Na primeira rodada, o quarto colocado enfrenta o quinto. Quem passar do confronto pega o terceiro e, assim, até chegar à bateria contra o líder (este ano, Yago Dora).

Como será a disputa?

Apenas a grande final é disputada numa possível melhor de três. Caso o líder do ranking vença a primeira bateria, ele já será o campeão. Se o desafiante vencer, a decisão só termina quando alguém vencer duas baterias.

De 2014 para cá, o Brasil não venceu o título mundial masculino em apenas três oportunidades. Desde então, Gabriel Medina (três vezes), Filipe Toledo (duas vezes), Adriano de Souza e Italo Ferreira levantaram o troféu.

Os participantes do WSL Finals

Masculino

Yago Dora (Brasil) Jordy Smith (África do Sul) Griffin Colapinto (EUA) Jack Robinson (AUS) Italo Ferreira (Brasil)

Feminino

Molly Picklum (Austrália) Gabriela Bryan (HAV) Caitlin Simmers (EUA) Caroline Marks (EUA) Bettylou Sakura Johnson (Havaí)

Os confrontos do WSL Finals

1ª rodada

Caroline Marks (4ª) x Bettylou Sakura Johnson (5º)

Jack Robinson (4º) x Italo Ferreira (5º)

2ª rodada

Caitlin Simmers (3ª) x vencedora da 1ª rodada

Griffin Colapinto (3º) x vencedor da 1ª rodada

3ª rodada

Gabriela Bryan (2ª) x vencedora da 2ª rodada

Jordy Smith (2º) x vencedor da 2ª rodada

Finais (melhor de três baterias)