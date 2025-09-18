Com atacante do Inter e ex-Grêmio, seleção sub-20 é convocada para Copa do Mundo

Atacante colorado é presença frequente nas convocações de base. Staff Images / CBF

A seleção brasileira sub-20 foi convocada nesta quinta-feira (18) para a disputa da Copa do Mundo sub-20. Apenas um jogador que atua no Rio Grande do Sul foi chamado pelo técnico Ramon Menezes: o atacante Gustavo Prado, do Inter.

Negociado com o futebol árabe recentemente, o lateral-direito Igor Serrote, ex-Grêmio, também integra a lista da equipe de base.

Além dos dois jogadores com ligações com oEstado, Ramon convocou mais 19 atletas para a disputa do torneio mundial no Chile, entre os dias 27 de setembro e 19 de outubro.

O Brasil está no Grupo C, ao lado de México, Marrocos e Espanha. Os brasileiros buscam o hexacampeonato da competição — já venceram em 1983, 1985, 1993, 2003 e 2011.

Formato da competição

A Copa do Mundo sub-20 conta com 24 seleções divididas em seis grupos com quatro equipes em cada.

As duas melhores de cada chave avançam para as oitavas de final, assim como as quatro melhores terceiras colocadas no geral. A partir desta fase, a competição segue no formato mata-mata até a decisão.

Os jogos do Brasil no Mundial

28/9 - México - 20h

1º/10 - Marrocos - 20h

4/10 - Espanha - 17h

Convocados

Goleiros

Felipe Longo - Corinthians

Lucas Furtado - Vitoria (POR)

Otávio - Cruzeiro

Defensores

Gilberto - Palmeiras

Igor Serrote - Al Jazira (EAU)

Leandrinho - Vasco

Léo Derik - Athletico-PR

Bruno Alves - Cruzeiro

Iago - Flamengo

João Souza - Flamengo

Meias

Coutinho - Palmeiras

João Cruz - Athletico-PR

Murilo - Cruzeiro

Rayan Lucas - Sporting (POR)

Rhuan Gabriel - Cruzeiro

Atacantes