Com apoio de torcedores do Grêmio, Ronaldinho chega a Rivera para jogo festivo

Ronaldinho Gaúcho desembarcou em Rivera no final da tarde desta sexta-feira (5). Rafael Diverio / Agência RBS

Maior atração do Galáticos Game, jogo festivo que agitará o final de semana na fronteira gaúcha com o Uruguai, Ronaldinho chegou no final da tarde no aeroporto de Rivera. E foi recebido com festa por cerca de 30 pessoas no aeroporto binacional da cidade. Inclusive, e especialmente, pelos gremistas presentes.

O policial Ricardo Trindade e seu filho Joaquin, ambos doble-chapa (ou seja, brasileiros e uruguaios), estavam na porta do desembarque do aeroporto. E conseguiram chegar no craque.

— Tu sempre vai ser nosso, Ronaldinho — disse Ricardo, ao entregar uma camisa do Grêmio para o ex-jogador, criado na base tricolor.

— Ah, muito obrigado! — respondeu Ronaldinho.

Joaquin levou uma camisa do Milan para ser autografada. Os dois foram contemplados.

Ricardo Trindade e seu filho Joaquin tiveram as camisas autografadas por Ronaldinho. Rafael Diverio / Agência RBS

Cercado por seguranças e policiais uruguaios, Ronaldinho atendeu os torcedores dentro do possível. Ele também tirou fotos com os funcionários da imigração e atendentes do aeroporto.