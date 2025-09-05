Com apoio de torcedores do Grêmio, Ronaldinho chega a Rivera para jogo festivo

Maior atração do Galáticos Game, jogo festivo que agitará o final de semana na fronteira gaúcha com o Uruguai, Ronaldinho chegou no final da tarde no aeroporto de Rivera. E foi recebido com festa por cerca de 30 pessoas no aeroporto binacional da cidade. Inclusive, e especialmente, pelos gremistas presentes.
O policial Ricardo Trindade e seu filho Joaquin, ambos doble-chapa (ou seja, brasileiros e uruguaios), estavam na porta do desembarque do aeroporto. E conseguiram chegar no craque.
— Tu sempre vai ser nosso, Ronaldinho — disse Ricardo, ao entregar uma camisa do Grêmio para o ex-jogador, criado na base tricolor.
— Ah, muito obrigado! — respondeu Ronaldinho.
Joaquin levou uma camisa do Milan para ser autografada. Os dois foram contemplados.
Cercado por seguranças e policiais uruguaios, Ronaldinho atendeu os torcedores dentro do possível. Ele também tirou fotos com os funcionários da imigração e atendentes do aeroporto.
De lá, seguiu para o hotel onde ficará hospedado. Desta vez, outros fãs o aguardavam. A noite em Rivera ainda prevê, na agenda oficial, um jantar com organizadores e outros jogadores. A partida, que tem como outra grande atração o ex-zagueiro Lugano, está marcada para às 18h30min deste sábado (6), no Estádio Atílio Paiva.