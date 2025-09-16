Com 8 gols no segundo tempo, Juventus e Borussia Dortmund empatam na Champions

Em jogo com oito gols no segundo tempo, a Juventus chegou a estar perdendo por 4 a 2, mas arrancou um valioso empate com o Borussia Dortmund em 4 a 4 nesta terça-feira (16), em Turim, na primeira rodada da Liga dos Campeões.

Depois de 45 minutos sem bola na rede, Juve e Dortmund voltaram do intervalo em outro ritmo e o jogo ficou eletrizante.

O time alemão saiu na frente com um gol de Karim Adeyemi (52'), aproveitando um passe de Serhou Guirassy.

A Juve, que lidera o Campeonato Italiano ao lado do Napoli, empatou com um belo chute no ângulo de Kenan Yildiz (63').

Lukas Nmecha devolveu a vantagem ao Dortmund batendo da entrada da área (65'), mas logo em seguida os italianos empataram novamente, com Dusan Vlahovic (67').

Minutos mais tarde, os alemães abriram 4 a 2 com o gol do brasileiro Yan Couto (74') e o pênalti convertido por Ramy Bensebaini (86'), deixando a vitória praticamente encaminhada.

Mas a Juventus correu atrás do prejuízo e evitou a derrota nos acréscimos, primeiro marcando por meio de Vlahovic, que aproveitou um erro da defesa para diminuir (90'+4), e depois com Lloyd Kelly (90'+6), em lance que ainda precisou de revisão do VAR para ser validado.

"Foi um jogo louco, não desistimos em nenhum momento. Nosso treinador tem uma mentalidade específica, e esta partida mostrou que a equipe adotou essa mentalidade", destacou o meio-campista da Juve, Khéphren Thuram.

Antes deste empate com o Borussia Dortmund, a 'Vecchia Signora', comandada pelo técnico croata Igor Tudor, vinha de uma vitória também dramática sobre a Inter de Milão por 4 a 3, no último sábado, pela Serie A italiana.