Colunistas opinam: quem tem mais chances de cair em caso de derrota no Gre-Nal, Roger ou Mano? Por quê?

Mano Menezes e Roger Machado correm risco de demissão. Montagem com fotos de FERNANDO MORENO e RICARDO DUARTE / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO / SC INTERNACIONAL

Dependendo do resultado do Gre-Nal 448, no domingo (21), Grêmio ou Inter podem terminar o final de semana sem técnico. A pressão sobre Mano Menezes e Roger Machado cresce a cada rodada, e o clássico pode ser a gota d'água que tornará insustentável a permanência dos treinadores nos times.

Além disso, o confronto, válido pela 24ª rodada do Brasileirão, terá impacto direto na tabela e nos caminhos que a Dupla vai percorrer até o final do ano. Atualmente, o Grêmio está em 14º, a três pontos da zona de rebaixamento, e o Inter em 12º, com dois pontos a mais.

Assim, Zero Hora consultou alguns de seus colunistas para saber: quem tem mais chances de cair em caso de derrota no Gre-Nal, Roger ou Mano? Por que? Confira as respostas abaixo.

Roger ou Mano: quem tem mais chance de cair em caso de derrota no Gre-Nal e por que?

Leonardo Oliveira

Acredito que a pressão esteja maior em cima de Roger, por mais surpreendente que isso possa parecer. Mesmo que em algum momento seu time tenha dado resposta, no intervalo entre a chegada, em julho do ano passado, e o começo do Brasileirão, a pressão me parece muito maior sobre o técnico colorado.

Mano vive no Grêmio, apesar de resultados pavorosos e baixíssimo rendimento do time, uma situação de maior estabilidade. Muito pela posição do presidente Alberto Guerra, de evitar um terceiro técnico no mesmo ano por entender que se trata de capítulo da cartilha do rebaixamento. O Grêmio, assim, vive espécie de letargia enquanto espera uma melhora no time que nunca chega

Marcelo de Bona

Roger. Além de ser o mandante, o Inter passa uma ideia de time estagnado, mas que já produziu bom futebol. Ou seja, recai mais sobre o técnico a ideia de pouca produção no momento. O Grêmio, no entanto, baixou a própria régua quando ainda na quarta rodada do Brasileirão, definiu que faria um campeonato “apenas” para não cair.

Maurício Saraiva

A chance de queda para o treinador derrotado é a mesma. Cada um carrega o seu passivo. Se Mano perder, o Grêmio estará com pontuação de Z-4 e jogará em casa contra o Botafogo no meio da semana. Se Roger perder, o Inter ficará a um ou dois pontos desta zona ruim e joga fora no outro fim de semana contra o Juventude. O contexto da queda está pronto nos dois gigantes. Um deles, vencendo, ganha sobrevida de prazo indefinido. O outro, afunda numa crise cuja primeira consequência será uma cabeça rolando.

Diogo Olivier

Roger. O cenário do Grêmio, talvez pela esperança de futuro melhor com Marcelo Marques, ajuda Mano. O fato de só agora ter recebido reforços também. Para Roger, a pressão é maior. É injusto porque ele perdeu peças em vez de receber, mas a frustração pela temporada é enorme. Esperava-se, no mínimo, algo parecido ao ano passado, mas o que se está vendo é o inverso. Passa a ideia de não ter mais de onde tirar.

