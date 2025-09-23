COB leva projetos de educação esportiva aos Jogos da Juventude: "Trabalhamos a ética e a integridade"

Ana Paula Bonetti, coordenadora geral de educação da ABCD, conversa com atletas. Valter Junior / Agência RBS

Mais do que uma competição para a prospecção de novos talentos, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) vê nos Jogos da Juventude uma oportunidade de conscientizar jovens atletas em relação ao jogo limpo e transformar o esporte em uma prática segura para eles. A entidade firmou parceria com a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) para promoção das diretrizes antidopagem entre aqueles que são o futuro do esporte brasileiro.

Também há no Centro Internacional de Convenções do Brasil, em Brasília, um espaço de divulgação de diretrizes ligadas aos direitos humanos e o esporte. As duas ações promovem palestras durante todo dia com grande audiência. Sempre há um montinho de guris e gurias atentos às informações nos dois estandes.

Na área criada pela ABCD, são apresentados aos adolescentes todos os processos de um exame antidoping. Oferece-se detalhes que vão desde a recepção dos atletas até o processamento de amostras.

As primeiras explicações recebidas são sobre quais substâncias são permitidas ou não. Os atletas passam por um quiz envolvendo uma série de medicamentos de uso cotidiano. Os questionamentos logo começam.

— A primeira coisa que querem saber é se anabolizante e maconha configuram doping. Também perguntam o que acontece se não conseguirem fazer xixi — revela Ana Paula Bonetti, coordenadora geral de educação da ABCD.

Estudo publicado no Revista Brasileira de Medicina do Esporte, em 2017, revela que 0,5% dos 402 participantes voluntários admitiram uso de anabolizantes. Já 1,7% declararam utilização de estimulantes ou hormônios. Já pesquisa realizada pela WADA, Agência Internacional Antidoping, revelou que nos últimos anos 1.518 atletas menores de idade testaram positivo.

— Trabalhamos a ética e a integridade com eles para estarem seguros dos princípios e os valores do esporte — esclarece Ana.

Ela explica que o próximo passo da ação é estreitar os laços com as federações esportivas. A meta é que dirigentes locais se tornem multiplicadores das regras da política antidopagem.

Diretos humanos e esporte

Rosângela Pacheco faz ação com atletas do Espírito Santo. Valter Junior / Agência RBS

Poucos passos ao lado está o estande sobre direitos humanos, coordenado por Rosângela Coelho. A pedagoga especializada em direito humanos está sentada à mesa cercada por cinco jovens capixabas. Sua missão é promover os ideais do esporte seguro. Seu trabalho versa sobre o enfrentamento de qualquer tipo de assédio, preconceito e quebra da ética esportiva.

Para atrair os adolescentes, foram criadas dinâmicas através de jogos pedagógicos para que eles interajam com ela e ente si. São expostas e debatidas algumas situações.

— É um trabalho preventivo e educativo que fizemos para perceberem que as violências existem e que o COB está voltado para solucionar os problemas. Eles temem muito a segurança para denunciar casos, de sofrerem retaliações — explica Rosângela.