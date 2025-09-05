Clubes conhecem tabela da Terceirona; saiba quando serão os clássicos de Rio Grande

Clássico Rio-Rio, entre Rio Grande e Riograndense, acontece já na primeira rodada. Tiago Winter / F.B.C. Riograndense

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) divulgou, nesta sexta-feira (5), a tabela detalhada do Gauchão Série B, a popular Terceirona. O destaque está no grupo B, com três clubes de Rio Grande, que vão protagonizar seis clássicos tradicionais do futebol do interior gaúcho.

A competição, que teve início adiado em uma semana, vai começar em 27 de setembro, com término previsto para 7 de dezembro. Outra mudança está nas datas das partidas – inicialmente previstas para finais de semana, alguns jogos ficaram para quartas-feiras.

Serão dois grupos regionalizados:

Grupo A

Apafut

Clube 1992

Guarani-VA

Nova Prata

Novo Horizonte

Grupo B

Rio Grande

Riograndense

São Gabriel

São Paulo-RG

Os times jogam em turno e returno dentro da chave, e os dois melhores colocados avançam para as semifinais. Os finalistas, além de disputar o título, garantem vaga na Divisão de Acesso de 2026.

Clássicos rio-grandinos

A primeira rodada do grupo B já conta com um clássico Rio-Rio, disputado entre Rio Grande e Riograndense, no Torquato Pontes, no dia 28. As demais partidas do Vovô também serão realizadas no estádio do Guri Teimoso, já que o clube segue sem a liberação do Arthur Lawson — ainda sem Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios (PPCI).

O outro rio-grandino do grupo, o São Paulo, estreia no sábado anterior, dia 27, diante do São Gabriel no Aldo Dapuzzo.

Confira a tabela completa do Grupo B da Terceirona

1ª rodada

27/09 – 15h | São Paulo x São Gabriel – Aldo Dapuzzo

28/09 – 15h | Riograndense x Rio Grande – Torquato Pontes

2ª rodada

12/10 – 15h | Rio Grande x São Paulo – Torquato Pontes

12/10 – 15h | São Gabriel x Riograndense – local a definir

3ª rodada

19/10 – 15h | São Gabriel x Rio Grande – local a definir

22/10 – 15h | São Paulo x Riograndense – Aldo Dapuzzo

4ª rodada

25/10 – 15h | Rio Grande x São Gabriel – Torquato Pontes

26/10 – 15h | Riograndense x São Paulo – Torquato Pontes

5ª rodada

5/11 – 15h | São Paulo x Rio Grande – Aldo Dapuzzo

6/11 – 15h | Riograndense x São Gabriel – Torquato Pontes

6ª rodada