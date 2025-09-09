Clube mais antigo do Brasil quebra recorde de quase 90 anos e aplica maior goleada da sua história

Elenco sub-20 também disputará a Terceirona. Matheus Samá / Reprodução

O elenco sub-20 do Sport Club Rio Grande aplicou uma goleada histórica no Cruz Alta, no domingo (7), pelo Gauchão Série A2 da categoria. A vitória por 9 a 2, no Torquato Pontes, representou o maior placar da história do clube mais antigo do Brasil em jogos oficiais.

Os gols da partida foram marcados por Brian (3), Adryel (2), Rian (2), Matheus e Ederson, enquanto Arthur (2) descontou para o time visitante.

Marca de campanha histórica é superada

A maior goleada registrada pelo Vovô até então tinha acontecido há quase nove décadas, no ano do título mais importante da história do clube. O fato aconteceu em 1936, quando o Rio Grande venceu o Esporte Clube Rio Branco, de Santa Vitória do Palmar, por 7 a 0, pela fase regional do Campeonato Gaúcho.

A vitória na fase preliminar levou o Rio Grande direto para a semifinal da competição, quando venceu o Novo Hamburgo por 5 a 2. Os gols foram marcados por Ernestinho (2), Maringi (2) e Marzol para o Vovô e por Nonô e Banana pelo Nóia.

Elenco do Rio Grande que disputou a final do Gauchão de 1936. Divulgação / Arquivo S.C. Rio Grande

Na final, o time comandado por Gustavo Kraemer Filho encarou o Internacional, em janeiro de 1937, em duas partidas realizadas no estádio da Timbaúva, em Porto Alegre. O título do Vovô aconteceu após duas vitórias — por 3 a 2 e 2 a 0.

Foco nas categorias de base

Desde 2019, o Vovô mantém um projeto de fortalecimento das categorias de base, com o objetivo de revelar talentos que possam sustentar o time profissional no futuro. Para a direção, ver esse trabalho se traduzir em campo com uma goleada de expressão é a prova de que o planejamento está no caminho certo.

— Um projeto que tem ideia formar jogadores desde a base para fortalecer o profissional do clube apresentar um resultado expressivo assim mostra que estamos no caminho certo — destaca o vice-presidente de Futebol, Cláudio Santana.