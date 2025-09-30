Clube é punido pelo TJD-RS e terá de estrear no Gauchão 2026 sem público e longe do seu estádio

Inter-SM perdeu a final da Divisão de Acesso para o Novo Hamburgo. Renata Medina / Inter-SM/Divulgação

Foram 14 anos de espera para retornar à elite do futebol gaúcho. Contudo, a partida que irá marcar a tão esperada volta do Inter de Santa Maria em casa no Gauchão não terá público e não será disputada no Estádio Presidente Vargas, em Santa Maria. Pelo menos até o momento.

Nesta segunda-feira (29), o Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul (TJD-RS), condenou o Alvirrubro a três perdas de mando de campo sem a presença de público. Além disso, foi imposta uma multa que totaliza R$ 5,1 mil. O clube irá recorrer.

A pena foi determinada com base nos episódios que aconteceram no jogo de volta da final da Divisão de Acesso, contra o Novo Hamburgo, no dia 30 de agosto. Na partida, as equipes empataram em 0 a 0, resultado que deu o título ao Anilado, que venceu a ida por 3 a 2.

Entre os fatos ocorridos no jogo, a súmula consta que torcedores do Inter-SM arremessaram itens no gramado, como copos, garrafas de água, bebidas, além de um celular. Também foi registrado o arremesso de pedras, sendo que uma delas atingiu o rosto do zagueiro Jhonata, do Novo Hamburgo, aos 46 minutos da etapa final.

Outra questão que motivou a denúncia foi o uso de sinalizadores aos 55 minutos do segundo tempo por parte de torcedores que estavam na arquibancada do Estádio Presidente Vargas.

Retorno ao Gauchão