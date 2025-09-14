City goleia United no clássico de Manchester e agrava crise do rival na Premier League

O Manchester City venceu o clássico contra o Manchester United neste domingo por 3 a 0, com gols de Phil Foden e Haaland (2), e se reabilitou na Premier League após duas derrotas consecutivas. O resultado agravou ainda mais a crise do rival. Após quatro rodadas, ambos ocupam posições intermediárias na tabela: o City é o nono colocado, com seis pontos, e o United aparece em 12º, com quatro.
Fazia tempo que o tradicional clássico não reunia os dois times em situações tão desfavoráveis no campeonato. O mandante City iniciou a partida na 16ª posição, enquanto o United era o 11º. A última vez em que o confronto ocorreu com ambas as equipes na metade inferior da tabela foi no empate em 1 a 1, em fevereiro de 1990 — na ocasião, o City era o 14º e o United, o 17º.
Como foi a partida
Insatisfeito com o desempenho da equipe, o técnico Pep Guardiola promoveu seis mudanças em relação ao time que perdeu para o Brighton há duas semanas. Donnarumma, Ruben Dias, Gvardiol, O'Reilly, Phil Foden e Doku entraram nas vagas de Trafford, Matheus Nunes, Stines, Ait-Nouri, Oscar Bobb e Marmoush.
Algumas dessas alterações foram decisivas para a vitória. Phil Foden abriu o placar de cabeça aos 18 minutos do primeiro tempo, após jogada individual de Doku pela direita. O ponta belga também deu a assistência para o segundo gol, marcado por Haaland aos oito minutos da etapa final.
O atacante norueguês voltou a marcar aos 23, ao finalizar um contra-ataque fulminante. Os visitantes perderam a bola com o time todo posicionado no ataque. Bernardo Silva foi rápido e lançou Haaland, que partiu do campo defensivo e tocou na saída do goleiro Bayindir. Com cinco gols, o centroavante lidera isoladamente a artilharia da Premier League.
O técnico português Ruben Amorim também fez várias mudanças no United, mas três das quatro substituições foram motivadas por lesões. A equipe pouco ameaçou o goleiro Donnarumma, que fez grande defesa em finalização cruzada de Mbeumo.
Sem vaga nas competições europeias após campanha ruim na temporada passada, o United foi eliminado na estreia da Copa da Liga Inglesa pelo Grimsby Town, da quarta divisão, por 12 a 11 nos pênaltis, após empate em 2 a 2 nos minutos finais. Amorim soma 31 jogos à frente do United na Premier League, com 16 derrotas, sete empates e apenas oito vitórias.
Na próxima rodada, o City enfrenta o Arsenal, em Londres, no domingo. Antes, estreia na Champions League em casa contra o Napoli, na quinta-feira. Já o United recebe o Chelsea no sábado, no Old Trafford — ainda é incerta a presença de Amorim no comando da equipe.