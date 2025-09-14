City bate United em clássico na estreia de Donnarumma; Liverpool mantém liderança

O Manchester City venceu o clássico contra o Manchester United por 3 a 0 neste domingo (14), no Etihad Stadium, em jogo que marcou a estreia do goleiro Gianluigi Donnarumma, horas depois de o Liverpool se manter na liderança do Campeonato Inglês com a vitória por 1 a 0 sobre o Burnley.

Jogando em casa, o time do técnico Pep Guardiola construiu o resultado com um gol de Phil Foden (18') e dois de Erling Haaland (53' e 68'), que balançou a rede pela quinta vez em quatro jogos.

Os 'Citizens', que perderam os dois últimos jogos antes da data Fifa, sobem agora para a oitava posição, antes de enfrentarem o Napoli na primeira rodada da Liga dos Campeões, na próxima quinta-feira, e de visitarem o Arsenal no fim de semana que vem.

Por outro lado, o United e seu técnico Rúben Amorim continuam na parte de baixo da tabela (14º).

A grande atração no Etihad Stadium foi a estreia de Donnarumma, que teve uma atuação perfeita.

O ex-goleiro do Paris Saint-Germain, que chega ao City para substituir o brasileiro Ederson, mostrou autoridade em suas saídas e fez uma grande defesa em um chute de primeira de Bryan Mbeumo (61').

"Sempre queremos vencer o clássico, mas hoje foi ainda mais especial. Estou muito feliz e aliviado por termos conseguido todos juntos", declarou Haaland à Sky Sports.

- Salah salvador -

Mais cedo, o atual campeão Liverpool bateu o Burnley por 1 a 0 com um gol de pênalti de Mohamed Salah nos acréscimos, resultado que manteve a equipe na liderança com 100% de aproveitamento depois de quatro jogos.

"Nunca desistimos. Tentamos superar nossos limites e, como equipe, conseguimos", disse Salah após a partida.

O astro egípcio bateu com precisão (90'+5) diante do setor da torcida visitante no estádio Turf Moor para comemorar mais uma vitória, que coloca os 'Reds' com três pontos de vantagem sobre Arsenal (2º), Tottenham (3º) e Bournemouth (4º).

O Liverpool teve que suar a camisa para furar a retranca do Burlney, cuja missão de segurar o líder do campeonato ficou ainda mais difícil após a expulsão de Lesley Ugochukw pelo segundo cartão amarelo. O volante francês cometeu falta feia em Alexis Mac Allister (16'), que teve que ser substituído no intervalo, e chegou atrasado em uma entrada sobre Florian Wirtz (84').

- Isak poupado para a Champions -

O goleiro Martin Dubravka manteve o Burnley com vida ao defender um chute forte de Dominik Szoboszlai (59') e uma tentativa de Jeremie Frimpong (90'+3).

Mas o ferrolho foi quebrado com um cruzamento de Frimpong que o meio-campista Hannibal Mejbri cortou com o braço. Salah aproveitou para marcar seu segundo gol no campeonato.

O Liverpool terá que elevar seu nível na próxima quarta-feira, quando estreia na Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid, em Anfield.

O jogo deve marcar a estreia do atacante sueco Alexander Isak, que o técnico Arne Slot decidiu poupar neste domingo.

Isak, contratado junto ao Newcastle, não faz um jogo completo desde o final de maio.

-- Resultados da 4ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

- Sábado:

Arsenal - Nottingham 3 - 0

Bournemouth - Brighton 2 - 1

Newcastle - Wolverhampton 1 - 0

Crystal Palace - Sunderland 0 - 0

Everton - Aston Villa 0 - 0

Fulham - Leeds 1 - 0

West Ham - Tottenham 0 - 3

Brentford - Chelsea 2 - 2

- Domingo:

Burnley - Liverpool 0 - 1

Manchester City - Manchester United 3 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 12 4 4 0 0 9 4 5

2. Arsenal 9 4 3 0 1 9 1 8

3. Tottenham 9 4 3 0 1 8 1 7

4. Bournemouth 9 4 3 0 1 6 5 1

5. Chelsea 8 4 2 2 0 9 3 6

6. Everton 7 4 2 1 1 5 3 2

. Sunderland 7 4 2 1 1 5 3 2

8. Manchester City 6 4 2 0 2 8 4 4

9. Crystal Palace 6 4 1 3 0 4 1 3

10. Newcastle 5 4 1 2 1 3 3 0

11. Fulham 5 4 1 2 1 3 4 -1

12. Brentford 4 4 1 1 2 5 7 -2

13. Brighton 4 4 1 1 2 4 6 -2

14. Manchester United 4 4 1 1 2 4 7 -3

15. Nottingham 4 4 1 1 2 4 8 -4

16. Leeds 4 4 1 1 2 1 6 -5

17. Burnley 3 4 1 0 3 4 7 -3

18. West Ham 3 4 1 0 3 4 11 -7

19. Aston Villa 2 4 0 2 2 0 4 -4

20. Wolverhampton 0 4 0 0 4 2 9 -7