Cinco times que podem surpreender na fase de liga da Champions League

Union Saint-Gilloise estrou com vitória contra o PSV. NICOLAS TUCAT / AFP

A fase de liga chegou para ficar na Champions League. Além de proporcionar mais jogos grandes, possibilita surpresas entre os oito primeiros, os quais se garantem de forma direta nas oitavas de final.

Na edição passada, por exemplo, Lille e Aston Villa terminaram nesta zona, enquanto Real Madrid, Bayern de Munique, PSG e Manchester City ficaram de fora tiveram de disputar os playoffs.

Após a primeira rodada da fase de liga da atual edição, cinco clubes se candidataram a surpresas. Veja abaixo quais são e os motivos para acreditar:

Union Saint-Gilloise

A vitória de 3 a 1 contra o PSV, na Holanda, foi um belo cartão de visita do clube belga, que ainda não perdeu na temporada. São oito jogos e seis vitórias conquistadas pelo Saint-Gilloise.

A tabela da equipe torna possível acreditar numa classificação entre os oito melhores. O PSG joga em casa contra Newcastle, Inter de Milão, Olympique de Marselha e Atalanta, enquanto visitará Atlético de Madrid, Galatasaray e Bayern de Munique.

Eintracht Frankfurt

Dono do melhor o resultado na primeira rodada, o clube alemão terminou na liderança da fase de liga. A goleada de 5 a 1 contra o Galatasaray mostra força do Frankfurt, principalmente em casa, diante da sua fanática torcida.

O apoio das arquibancadas será fundamental em jogos contra Liverpool, Atalanta e Tottenham. Longe da Alemanha, os próximos desafios serão contra Atlético de Madrid, Napoli, Barcelona e Qarabag.

Club Brugge

O Brugge não tomou conhecimento do Monaco. JOHN THYS / AFP

O futebol belga se destacou na primeira rodada, pois o Club Brugge também estrou com ótimo resultado. O 4 a 1 contra o Monaco mostrou o bom desempenho da equipe comandada por Nicky Hayen.

Os belgas visitam Atalanta, Bayern de Munique, Sporting e Kairat. Em casa, o Brugge buscará bons resultados diante de Barcelona, Arsenal e Olympique de Marselha.

Qarabag

A grande surpresa da rodada foi a vitória do Qarabag contra o Benfica, fora de casa. O clube do Azerbaijão já disputou outras edições da Champions League, mas nunca se permitiu sonhar.

No entanto, a tabela parece boa para o Qarabag buscar novas surpresas. Em casa, o clube recebe Copenhagen, Chelsea, Ajax e Frankfurt. Fora, visita Athletic Bilbao, Napoli e Liverpool.

Sporting

Geovany Quenda se destacou na vitória do Sporting. FILIPE AMORIM / AFP

Sem Gyokeres, artilheiro da última temporada e que se transferiu para o Arsenal, esperava-se que o Sporting não representasse ameaça. Porém, os portugueses mostraram bom futebol na primeira rodada, em que golearam o Kairat por 4 a 1.

O adversário não era dos melhores, é verdade, mas os jovens talentos do Sporting se destacaram. Francisco Trincão marcou dois gols, enquanto a joia portuguesa Geovany Quenda, de 18 anos, fez um e criou grandes chances.

A tabela do Sporting também é boa, com jogos em casa contra Olympique de Marselha, Club Brugge e PSG. Fora, os duelos são contra Napoli, Juventus, Bayern de Munique e Athletic Bilbao.



