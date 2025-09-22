Chiefs vencem a primeira na NFL, e cinco franquias seguem invictas; veja os destaques do domingo da Semana 3

O terceiro domingo de NFL da temporada 2025/2026 marcou a primeira vitória de quatro franquias. Ademais, cinco equipes mantiveram a invencibilidade e se juntaram ao Buffalo Bills, que abriu a Semana 3 conquistando a terceira vitória na temporada.
Pela Conferência Americana (AFC), o Indianapolis Colts, comandado pelo quarterback Daniel Jones, segue surpreendendo. A equipe não deu chances para o Tennessee Titans e aplicou 41 a 20.
O Los Angeles Chargers também venceu a terceira na temporada, e mais uma vez um rival de divisão. Após triunfos contra os Chiefs no Brasil, e Raiders na última rodada, a franquia conseguiu uma vitória apertada por 23 a 20 diante do Denver Broncos.
Na Conferência Nacional (NFC), outros três times seguem invictos. O San Francisco 49ers venceu o Arizona Cardinals por 16 a 15, com um chute de Eddy Pineiro chutando para a vitória nos últimos segundos.
A vitória do Tampa Bay Buccaneers contra o New York Jets, por 29 a 27, teve o mesmo final. O kicker Chase McLaughlin converteu o field goal decisivo nos segundos finais. Os Bucs são a primeira equipe, desde 1970, a marcar pontos para a vitória no último minuto nos três primeiros jogos da temporada.
O Philadelphia Eagles também venceu na Semana 3, e com doses de emoção. Tudo indicava que o Los Angeles Rams venceria com um field goal no final. Porém, o chute foi bloqueado e retornado para touchdown.
Primeiras vitórias
Enquanto uns celebraram o terceiro triunfo, quatro franquias comemoraram a primeira vitória na temporada. No Sunday Night Football, o Kansas City Chiefs finalmente teve um resultado positivo. 22 a 9 contra o New York Giants e a chance de reagir após duas derrotas seguidas.
O Chicago Bears superou o Dallas Cowboys por 31 a 14, com um desempenho convincente de Caleb Williams, que lançou para 298 jardas e 4 touchdowns.
O Carolina Panthers aplicou 30 a 0 no Atlanta Falcons, com destaque para a defesa. E o Cleveland Browns surpreendeu o Green Bay Packers, com uma virada no final. Faltando 26 segundos, os Browns bloquearam um chute. Na sequência, posicionaram o kicker Andre Szmyt para converter um field goal de 55 jardas.
Resultados da Semana 3 da NFL
- Buffalo Bills 31x21 Miami Dolphins
- Minnesota Vikings 48x10 Cincinnati Bengals
- Jacksonville Jaguars 17x10 Houston Texans
- Tennessee Titans 20x41 Indianapolis Colts
- Washington Commanders 41x24 Las Vegas Raiders
- Philadelphia Eagles 33x26 Los Angeles Rams
- Carolina Panthers 30x0 Atlanta Falcons
- New England Patriots 14x21 Pittsburgh Steelers
- Cleveland Browns 13x10 Green Bay Packers
- Tampa Bay Buccaneers 29x27 New York Jets
- Los Angeles Chargers 23x20 Denver Broncos
- Seattle Seahawks 44x13 New Orleans Saints
- Chicago Bears 31x14 Dallas Cowboys
- San Francisco 49ers 16x15 Arizona Cardinals
- New York Giants 9x22 Kansas City Chiefs
Segunda-feira (22)
- 21h15min - Baltimore Ravens x Detroit Lions - ESPN 2 e Disney+