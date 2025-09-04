Chiefs promovem evento em São Paulo com comissário da NFL e dono da franquia

Mascote dos Chiefs interagiu com os fãs. Alex Torrealba / Agência RBS

Um dia antes do grande jogo entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs, na Arena do Corinthians, a movimentação na cidade de São Paulo é grande. Nesta quinta-feira (4), começa a temporada regular da NFL e vários eventos foram pensados para os fãs assistirem ao jogo entre Eagles e Cowboys, às 21h20min.

No bairro Alto Pinheiros ocorreu a Chiefs House, que reuniu fãs da franquia, além do mascote, das cheerleaders e outras personalidades.

O dono dos Chiefs, Clark Hunt, esteve presente e elogiou a energia dos brasileiros fãs da sua equipe.

— Muito bom ver essa conexão do público com a franquia. Já vi jogo de Copa do Mundo e acredito que a partida de sexta-feira estará com esse clima — afirmou.

Outra personalidade importante foi Roger Goodell, comissário da NFL, ou seja, a figura mais representativa da Liga. Ele também não poupou elogios ao evento, além de tirar fotos com os fãs.