Chiefs chegam ao Brasil com recepção de torcedores no aeroporto; veja o vídeo

O Kansas City Chiefs chegou ao Brasil na noite de quarta-feira (3), e teve uma recepção calorosa da torcida brasileira, que lotou a área de desembarque do Aeroporto Internacional de Guarulhos para apoiar os jogadores. Os nomes mais festejados foram o de Patrick Mahomes e Travis Kelce.
Apesar do cansaço das mais de 12 horas de viagem, os jogadores dos Chiefs foram carismáticos e gostaram da recepção calorosa.
A equipe de Kansas City entra em campo nesta sexta-feira (5), às 21h15min, na Arena do Corinthians, em São Paulo. O adversário será o Los Angeles Chargers, que chegou na manhã de quarta, e na parte da tarde realizou treino no CT Joaquim Grava.
Os Chiefs treinam na manhã de quinta-feira (4), no São Paulo Athletic Club (Spac). Os atletas e o treinador Andy Reid falarão em entrevistas coletivas.
