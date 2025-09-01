Chiefs, Chargers, Broncos e Raiders: o que esperar dos times da AFC Oeste da NFL

Chiefs podem ser ameaçados na AFC Oeste nesta temporada. JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Dominada pelo Kansas City Chiefs há nove anos, a AFC Oeste é uma divisão que pode se tornar mais equilibrada na temporada 2025/2026. Os rivais estão cada vez mais fortes, enquanto o time comandado por Patrick Mahomes pode ter enfraquecido após perder o último Super Bowl.

No entanto, essa certeza só poderá existir ao longo da temporada. Antes da bola voar, os Chiefs seguem como favoritos a vencer a divisão, enquanto os três rivais sonham com dias melhores.

Zero Hora ouviu analistas de NFL de diversos canais especializados do Brasil para saber o que esperar de cada franquia para a temporada. Veja abaixo as análises sobre a AFC Oeste:

Kansas City Chiefs

Os Chiefs precisam se reerguer de algo que é raro na franquia nos últimos anos. Uma derrota acachapante no Super Bowl para o Philadelphia Eagles deixou muitas dúvidas para o início de mais uma temporada da franquia.

— A última impressão é ruim e deve causar calafrios nos torcedores. Contudo, é preciso ser maluco para apostar contra um time que tem Andy Reid e Patrick Mahomes, uma das melhores duplas head coach e quarterback da história da liga, além de uma das melhores defesas — analisa Rafael Belattini, comentarista da ESPN e do canal Toque e Passa.

O primeiro desafio dos Chiefs será no Brasil, contra os Chargers, na Arena do Corinthians, em São Paulo. Neste jogo será possível notar algumas ausências e mudanças. Joe Thuney deixou um espaço na linha ofensiva que pode ser preenchido pelo novato Josh Simmons. Outra questão é de como será o rendimento de Travis Kelce aos 35 anos.

— Ajustes na linha ofensiva e no grupo de recebedores são fundamentais, ainda mais por sabermos que Travis Kelce não está ficando mais jovem e vai perdendo seu protagonismo no ataque. Além disso, a divisão evoluiu e existe uma expectativa como há muito tempo não se via para termos um novo dono da AFC Oeste — complementa.

Destaques do time: Patrick Mahomes, Travis Kelce e Chris Jones

Patrick Mahomes, Travis Kelce e Chris Jones Treinador: Andy Reid

Andy Reid Campanha em 2024/2025: 15 vitórias e 2 derrotas

Los Angeles Chargers

Jim Harbaugh vai para seu segundo ano à frente dos Chargers. EZRA SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A outra equipe que jogará no Brasil também inicia a temporada com algumas dúvidas. Antes mesmo dos jogos começarem, os Chargers tiveram uma perda de impacto. Rashawn Slater sofreu grave lesão dias depois de assinar o maior contrato de um jogador de linha ofensiva e não vai atuar em 2025.

— Após a derrota no wild card da AFC para o Houston Texans, os Chargers entram no segundo ano de Jim Harbaugh com o desafio de vencer jogos nos playoffs — aponta Raphão Martins, comentarista da Cazé TV e da DAZN.

Para mudar essa história, a franquia está cada vez mais a cara do seu treinador, que gosta de apostar no jogo terrestre e costuma montar fortes defesas.

— O novo backfield com Omarion Hampton e Najee Harris pode render grandes jogadas. Mesmo com o retorno de Keenan Allen, o time ainda deve enfrentar dificuldades no jogo aéreo. Os Chargers têm um bom elenco, mas a dúvida que fica é se será o suficiente para superar os rivais de divisão — complementa.

Destaques do time: Justin Herbert, Ladd McConkey e Khalil Mack

Justin Herbert, Ladd McConkey e Khalil Mack Treinador: Jim Harbaugh

Jim Harbaugh Campanha em 2024/2025: 11 vitórias e 6 derrotas

Denver Broncos

Bo Nix vai para a segunda temporada como quarterback dos Broncos. JUSTIN EDMONDS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Os Broncos foram uma das gratas surpresas da última temporada, chegando aos playoffs após oito temporadas fora. O trabalho de Sean Payton conseguiu ser visto no segundo ano, e um novo quarterback trouxe esperanças de dias melhores para Denver.

— Após bater playoffs, você precisa pensar maior. Para 2025, os Broncos querem solidificar Bo Nix como seu quarterback e dar melhor suporte, tanto que investiu em running backs e renovou com Courtland Sutton para mais uma temporada — explica Deivis Chiodini, comentarista da ESPN.

O ataque deve melhorar, porém, a defesa tem tudo para ser uma das melhores de toda a NFL. Dre Greenlaw e Talanoa Hufanga, que se destacaram nos 49ers, chegaram e devem agregar muito a uma unidade já consolidada.

— A real força do time está na defesa, que conta com Patrick Surtain II, o melhor defensor de 2024. Pode se esperar um time agressivo no lado defensivo e mais equilibrado no ataque, que deve brigar por playoffs e uma vez lá, ser mais competitivo por uma vitória — complementa.

Destaques do time: Patrick Surtain II, Bo Nix e Dre Greenlaw

Patrick Surtain II, Bo Nix e Dre Greenlaw Treinador: Sean Payton

Sean Payton Campanha em 2024/2025: 10 vitórias e 7 derrotas

Las Vegas Raiders

Pete Carroll é o novo treinador dos Raiders. CHRISTIAN PETERSEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Os Raiders finalmente podem encontrar um rumo na NFL. Após anos sem ser competitivo, a franquia contratou o experiente Pete Carroll como treinador principal.

— Mais do que o resultado dentro de campo, a mudança de cultura liderada por Pete Carroll é importante. Cultura é um conceito abstrato dentro de um vestiário, mas é inegável que vem sendo um problema gigante para os Raiders nos últimos anos — analisa Henrique Bulio, editor-chefe do ProFootball.

O time também recebeu mais talentos. No ataque, Geno Smith foi contratado para dar segurança na posição de quarterback. No draft, os Raiders foram atrás do melhor running back. Ashton Jeanty deve provocar muitos estragos na sua temporada de estreia. A defesa deve ser mais consistente, já que Carroll é especialista no assunto.

— Embora a franquia de Las Vegas jogue numa divisão onde o dono tem endereço fixo, montar um time competitivo e que consegue arrancar vitórias das melhores equipes é o foco em 2025. No entanto, ainda não devem competir pela divisão — opina.

Destaques do time: Ashton Jeanty, Maxx Crosby e Geno Smith

Ashton Jeanty, Maxx Crosby e Geno Smith Treinador: Pete Carroll

Pete Carroll Campanha em 2024/2025: 4 vitórias e 13 derrotas

Assista o PrimeCast sobre a Conferência Americana