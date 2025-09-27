Chelsea x Brighton pela Premier League: onde assistir ao vivo, escalações e lances em tempo real

Chelsea x Brighton se enfrentam neste sábado (27), pela sexta rodada da Premier League. O jogo ocorre às 11h no Stamford Bridge, em Londres, Inglaterra.
Escalações para Chelsea x Brighton
CHELSEA: Jorgensen; Reece James, Fofana, Chalobah e Cucurella; Caicedo e Enzo Fernández; Estêvão, Palmer e Pedro Neto; João Pedro. Técnico: Enzo Maresca.
BRIGHTON: Vergruggen; Veltman, Dunk, Van Hecke e Kadroglu; Baleba e Ayari; Minteh, Gruda e Mitoma; Rutter. Técnico: Fabian Hurzeler.
Arbitragem para Chelsea x Brighton
Simon Hooper auxiliado por Adrian Holmes e Simon Long. VAR: Darren England.
Onde assistir a Chelsea x Brighton
A partida será transmitida ao vivo pela Disney+.