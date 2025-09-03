Chargers x Chiefs: tudo sobre o segundo jogo da NFL no Brasil; assista ao podcast

Eagles e Packers se enfrentaram em São Paulo em 2024. Rodrigo Coca / Agência Corinthians

A NFL volta ao Brasil em 2025 com mais um duelo de peso: Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs se enfrentam em São Paulo, na sexta-feira (5), no segundo jogo da liga no país.

Após o sucesso da estreia em 2024, a partida promete repetir o espetáculo, desta vez trazendo Patrick Mahomes, astro e três vezes campeão do Super Bowl, contra Justin Herbert, uma das jovens estrelas da nova geração de quarterbacks.

O confronto, válido pela temporada regular, reforça a estratégia da NFL de expandir sua presença internacional e consolida o Brasil como mercado prioritário, oferecendo aos fãs brasileiros a chance de acompanhar de perto duas das franquias mais empolgantes da atualidade.

O novo episódio do PrimeCast analisa este confronto e projeta a Semana 1 da NFL.

O PrimeCast tem episódio inédito sobre futebol americano e basquete toda semana. O podcast pode ser acessado também nas principais plataformas de áudio, além do site e app de GZH.