Chargers x Chiefs: horário, destaques e onde assistir ao jogo da NFL no Brasil

Justin Herbert (E) e Patrick Mahomes (D) serão os quarterbacks da partida no Brasil. Montagem com fotos de HARRY HOW e JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O segundo jogo da temporada 2025/2026 da NFL será realizado mais uma vez no Brasil. Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs se enfrentam, nesta sexta-feira (5), às 21h15min. A partida ocorre na Arena do Corinthians, em São Paulo.

O jogo é válido pela Semana 1 da temporada. As equipes escolhidas são da AFC Oeste, o que traz um clima de rivalidade maior em comparação ao duelo que ocorreu em 2024.

Destaques do jogo

Pelo lado dos Chargers, que atuam como mandantes no Brasil, o principal destaque é o quarterback Justin Herbert. Ele busca uma temporada de afirmação na NFL, principalmente se conseguir chegar aos playoffs.

A franquia de Los Angeles tem uma defesa forte e capaz de fazer boas jogadas. O foco do time, no entanto, é o jogo terrestre. O novato Omarion Hampton é um dos nomes que pode brilhar em São Paulo.

Os Chiefs, por outro lado, começam a temporada em busca de recuperação após derrota no último Super Bowl, no qual foram amassados pelos Eagles. A franquia segue com Patrick Mahomes como principal jogador.

O quarterback tem a missão de liderar um time que passou por algumas mudanças, principalmente no ataque, rumo a mais um título. Ele já conquistou três vezes o Super Bowl na carreira.

Travis Kelce, mesmo mais veterano, é uma das atrações, ainda mais com as informações de que Taylor Swift, uma das principais cantoras da atualidade — e noiva de Kelce —, estará na Arena do Corinthians.

Onde assistir a Chargers x Chiefs

GZH acompanha em tempo real;

SportTV 2, ge tv, ESPN 3, Disney+ e Cazé TV anunciam a transmissão.

