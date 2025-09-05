Chargers x Chiefs AO VIVO: acompanhe o jogo da NFL no Brasil

Chargers enfrentam os Chiefs em São Paulo. NELSON ALMEIDA / AFP

Chegou a hora: depois de um ano de espera, a NFL está de volta ao Brasil. Pela segunda temporada consecutiva, a Arena Corinthians, em São Paulo, recebe um jogo da principal liga de futebol americano do mundo.

A partir das 21h desta sexta-feira (5), o Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes enfrenta o Los Angeles Chargers de Justin Herbert. Zero Hora está presente em São Paulo, e você poderá acompanhar lance a lance o confronto válido pela semana 1 da NFL.

ZH ainda preparou um material especial, que será o guia para as pessoas que estão começando a acompanhar a modalidade. Acesse clicando aqui ou no botão abaixo.

Chargers x Chiefs ao vivo