Champions League: datas, horários e onde assistir aos jogos da 2ª rodada da fase de liga

A 2ª rodada da fase de liga da Champions League será realizada nesta semana. Serão 18 jogos disputados e o principal destaque é para o duelo entre Barcelona e PSG.
Na terça-feira (30), o Real Madrid vai para o Cazaquistão enfrentar o Kairat Almaty. Chelsea x Benfica e Galatasaray x Liverpool são outros dois jogos de destaque do dia.
Na quarta (1), além de Barça x PSG, Napoli x Sporting e Villarreal x Juventus são duas partidas que prometem equilíbrio.
Datas, horários e onde assistir à segunda rodada da Champions League
Terça-feira (30)
- 13h45min - Kairat x Real Madrid - TNT
- 13h45min - Atalanta x Club Brugge - Space
- 16h - Olympique de Marselha x Ajax
- 16h - Inter de Milão x Slavia Praga
- 16h - Chelsea x Benfica - TNT e SBT
- 16h - Galatasaray x Liverpool - Space
- 16h - Pafos x Bayern de Munique
- 16h - Bodo x Tottenham
- 16h - Atlético de Madrid x Eintracht Frankfurt
Quarta-feira (1)
- 13h45min - Qarabag x Copenhague - Space
- 13h45min - Union Saint-Gilloise x Newcastle - TNT
- 16h - Mônaco x Manchester City - Space
- 16h - Borussia Dortmund x Athletic Bilbao
- 16h - Napoli x Sporting
- 16h - Villarreal x Juventus
- 16h - Arsenal x Olympiacos
- 16h - Barcelona x PSG - TNT
- 16h - Bayer Leverkusen x PSV
* Todos os jogos disponíveis no HBO Max (streaming)