Champions League: como foi a primeira rodada da fase de liga

Com uma média de 3,7 gols por partida na primeira rodada da fase de liga, a Champions League 2025/2026 começou melhor do que o esperado. Apenas um jogo sem gols, vários definidos no detalhe, e a disputa pelas vagas diretas para as oitavas de final promete ser equilibrada.
A primeira rodada terminou com o Eintracht Frankfurt na liderança, após goleada de 5 a 1 sobre o Galatasaray. Outros clubes que golearam foram PSG, Club Brugge e Sporting, que venceram Atalanta, Monaco e Kairat, respectivamente.
Gigantes
Nos duelos entre gigantes, o Bayern de Munique levou a melhor sobre o Chelsea, por 3 a 1, com destaque para dois gols de Harry Kane. O Liverpool sofreu para vencer o Atlético de Madrid, por 3 a 2, com gol nos acréscimos de Van Dijk.
O melhor jogo, no entanto, foi entre dois clubes que já se enfrentaram em final de Champions League. Juventus e Borussia Dortmund empataram em 4 a 4, sendo que os alemães venciam por dois de diferença até os 49 minutos do segundo tempo. A equipe italiana buscou o empate heroico aos 51.
Os artilheiros da rodada
Além de Kane, do Bayern de Munique, outros sete jogadores marcaram dois gols na primeira rodada. Destaque para Mbappé, que marcou duas vezes na vitória do Real Madrid sobre o Olympique de Marselha, e Marcus Rashford, o qual marcou os dois do Barcelona no triunfo contra o Newcastle.
Francisco Trincão, do Sporting, Vlahovic, da Juventus, Marcos Llorente, do Atlético de Madrid, Marcus Thuram, da Inter de Milão, e Youssoupha Mbodji, do Slavia Praga.
Brasileiros em destaque
Brasileiros não faltam na Champions League e a maioria deles costuma brilhar durante as rodadas. Na estreia, quatro gols marcados por jogadores do Brasil.
Gabriel Martinelli abriu o placar para o Arsenal contra o Athletic Bilbao. O zagueiro Marquinhos também fez o primeiro do PSG na goleada contra a Atalanta. Alisson Santos marcou o terceiro dos quatro gols do Sporting, e Yan Couto fez o terceiro do Dortmund contra a Juventus.
Destaque negativo para Luiz Júnior, goleiro do Villarreal, que fez gol contra na derrota da sua equipe contra o Tottenham.
Paredão da rodada
O Real Madrid poderia ter goleado na estreia, não fosse a grande partida de Gerónimo Rulli. O goleiro argentino fez 13 defesas e os dois gols sofridos foram de pênalti. No segundo, Rulli até tocou na bola, mas Mbappé finalizou com maestria.
Os estreantes
Das três equipes estreantes na Champions League, dois empates e uma derrota. O Kairat Almaty, do Cazaquistão, foi goleado pelo Sporting por 4 a 1, fora de casa.
Também jogando longe de casa, o Pafos segurou um 0 a 0 diante do Olympiacos, sendo que o clube cipriota teve um jogador expulso no primeiro tempo.
O Bodo, da Noruega, buscou empate após estar perdendo por 2 a 0 para o Slavia Praga. Os noruegueses ainda perderam um pênalti na partida.
Os resultados da rodada
- Olympiacos 0x0 Pafos
- Slavia Praha 2x2 Bodo/Glimt
- Ajax 0x2 Inter
- Bayern de Munique 3x1 Chelsea
- Liverpool 3x2 Atlético de Madrid
- PSG 4x0 Atalanta
- Athletic Bilbao 0x2 Arsenal
- PSV 1x3 Union Saint-Gilloise
- Benfica 2x3 Qarabag
- Juventus 4x4 Borussia Dortmund
- Real Madrid 2x1 Olympique de Marseille
- Tottenham 1x0 Villarreal
- Club Brugge 4x1 Monaco
- Copenhagen 2x2 Bayer Leverkusen
- Frankfurt 5x1 Galatasaray
- Manchester City 2x0 Napoli
- Newcastle 1x2 Barcelona
- Sporting 4x1 Kairat