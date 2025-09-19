Champions League: como foi a primeira rodada da fase de liga

Marquinhos balançou a rede para o atual campeão PSG. FRANCK FIFE / AFP

Com uma média de 3,7 gols por partida na primeira rodada da fase de liga, a Champions League 2025/2026 começou melhor do que o esperado. Apenas um jogo sem gols, vários definidos no detalhe, e a disputa pelas vagas diretas para as oitavas de final promete ser equilibrada.

A primeira rodada terminou com o Eintracht Frankfurt na liderança, após goleada de 5 a 1 sobre o Galatasaray. Outros clubes que golearam foram PSG, Club Brugge e Sporting, que venceram Atalanta, Monaco e Kairat, respectivamente.

Gigantes

Nos duelos entre gigantes, o Bayern de Munique levou a melhor sobre o Chelsea, por 3 a 1, com destaque para dois gols de Harry Kane. O Liverpool sofreu para vencer o Atlético de Madrid, por 3 a 2, com gol nos acréscimos de Van Dijk.

O melhor jogo, no entanto, foi entre dois clubes que já se enfrentaram em final de Champions League. Juventus e Borussia Dortmund empataram em 4 a 4, sendo que os alemães venciam por dois de diferença até os 49 minutos do segundo tempo. A equipe italiana buscou o empate heroico aos 51.

Os artilheiros da rodada

Kane fez dois contra o Chelsea. ALEXANDRA BEIER / AFP

Além de Kane, do Bayern de Munique, outros sete jogadores marcaram dois gols na primeira rodada. Destaque para Mbappé, que marcou duas vezes na vitória do Real Madrid sobre o Olympique de Marselha, e Marcus Rashford, o qual marcou os dois do Barcelona no triunfo contra o Newcastle.

Francisco Trincão, do Sporting, Vlahovic, da Juventus, Marcos Llorente, do Atlético de Madrid, Marcus Thuram, da Inter de Milão, e Youssoupha Mbodji, do Slavia Praga.

Brasileiros em destaque

Brasileiros não faltam na Champions League e a maioria deles costuma brilhar durante as rodadas. Na estreia, quatro gols marcados por jogadores do Brasil.

Martinelli fez o primeiro gol do Arsenal. CESAR MANSO / AFP

Gabriel Martinelli abriu o placar para o Arsenal contra o Athletic Bilbao. O zagueiro Marquinhos também fez o primeiro do PSG na goleada contra a Atalanta. Alisson Santos marcou o terceiro dos quatro gols do Sporting, e Yan Couto fez o terceiro do Dortmund contra a Juventus.

Destaque negativo para Luiz Júnior, goleiro do Villarreal, que fez gol contra na derrota da sua equipe contra o Tottenham.

Paredão da rodada

O Real Madrid poderia ter goleado na estreia, não fosse a grande partida de Gerónimo Rulli. O goleiro argentino fez 13 defesas e os dois gols sofridos foram de pênalti. No segundo, Rulli até tocou na bola, mas Mbappé finalizou com maestria.

Os estreantes

Das três equipes estreantes na Champions League, dois empates e uma derrota. O Kairat Almaty, do Cazaquistão, foi goleado pelo Sporting por 4 a 1, fora de casa.

Também jogando longe de casa, o Pafos segurou um 0 a 0 diante do Olympiacos, sendo que o clube cipriota teve um jogador expulso no primeiro tempo.

O Bodo, da Noruega, buscou empate após estar perdendo por 2 a 0 para o Slavia Praga. Os noruegueses ainda perderam um pênalti na partida.

Bodo buscou o empate contra o Slavia Praga. MICHAL CIZEK / AFP

Os resultados da rodada