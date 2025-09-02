Esportes

Nova rotina
Notícia

Centro Administrativo vive expectativa por evento inédito: "Sempre foi um sonho ver alguém andar de skate no CAFF"

Porto Alegre receberá o "Red Bull Building Drop" entre os dias 8 e 10 de setembro

João Praetzel

Esportes

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS