Centro Administrativo vive expectativa por evento inédito: "Sempre foi um sonho ver alguém andar de skate no CAFF"

O sonho de ver um skatista descer o Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF) fica cada vez mais próximo da realidade. Afinal, a rampa que receberá o "Red Bull Building Drop", entre 8 e 10 de setembro, está quase concluída.

O ambiente na ala norte do edifício não passa mais despercebido. Na parte de baixo, tapumes com a marca de bebidas energéticas e gradis para proteger o espaço já foram instalados. Montada de baixo para cima, a rampa aguarda ainda a colocação de oito fileiras de placas para sua finalização.

Nova rotina no prédio

Três operários, devidamente seguros, esperavam o guincho içar uma das peças no alto do prédio de 85m. A montagem mudou não apenas o horizonte de Porto Alegre, mas também o dia a dia de quem frequenta e trabalha no local.

— Aumentou o número de pessoas para bisbilhotar o local. Sempre foi um sonho ver alguém andar de skate no Caff. Tenho certeza que vai ser um evento legal. Pelas minhas contas, quem descer a rampa pode chegar a uns 180km/h — relata Raoni Veiga, prestador de serviço no local e técnico em segurança do trabalho.

Força do vento

A janela da descida dura três dias em função das condições climáticas em Porto Alegre. Como a zona fica próxima da Orla do Guaíba, é suscetível a ventos mais fortes. Uma biruta do vento foi instalada no local para apontar como estará a condição.

— Como bom porto-alegrense, estou ansioso para o evento. Mudou bastante a nossa rotina por aqui. Fecharam um lado, todo mundo está subindo nos elevadores do outro lado. Só não nos avisaram se, nos dias da descida, vamos ter que vir ou vai ser home office. Confesso que preferia vir — conta Junio Antunes, servidor público.

O evento não terá a presença de público por questões de segurança. O skatista, que ainda não teve o nome divulgado, deve ser Sandro Dias, atleta patrocinado pela marca de bebidas energéticas.

O acordo de cooperação e o evento não terão custos para o Estado. Como contrapartida pelo uso do espaço, a multinacional ainda entregará duas rampas de skate em cidades gaúchas, a serem escolhidas pelo governo.

Assista ao vídeo com as imagens da rampa: