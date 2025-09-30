CBF cogita final única na Copa do Brasil a partir de 2026

CBF irá divulgar as mudanças nesta quarta-feira (31). Salty View / stock.adobe.com

A CBF irá anunciar nesta quarta-feira (1º) mudanças no calendário do futebol brasileiro com o objetivo de reduzir o número de datas para o próximo ano. Entre as possibilidades, a entidade avalia a realização de uma final única na Copa do Brasil, possivelmente em campo neutro.

Segundo o ge.globo, no novo formato, os clubes da Série A passariam a entrar a partir da fase de 16 avos de final, que é anterior às oitavas. A mudança para jogo único só seria aplicada apenas à decisão.

A ideia também colocaria a final da Copa do Brasil como encerramento do calendário do futebol no país, tal qual será feito neste ano, quando a decisão será disputada no dia 21 de dezembro.

Ainda conforme o site, também foi debatida a possibilidade das demais fases da competição serem disputadas em jogo único, mas a proposta perdeu força. Nesta terça-feira (30), será feita uma reunião virtual para que as decisões finais sejam tomadas sobre as datas das competições para o próximo ano.

Vale destacar que serão cortadas cinco datas dos estaduais. Em 2026, eles terão de ser disputados em até 11 partidas. Também devem sofrer mudanças a Copa Verde, a Copa do Nordeste, assim como a Série D, que pode ser ampliada para a participação de 96 equipes.