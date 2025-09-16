CBF aciona protocolo de concussão cerebral e Brazão deve desfalcar Santos contra o São Paulo

O goleiro Gabriel Brazão deverá desfalcar o time do Santos no clássico de domingo, contra o São Paulo, na Vila Belmiro, em duelo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atleta, que sofreu uma pancada na cabeça no duelo com o Atlético-MG, neste domingo, terá de ficar cinco dias afastado dos treinamentos, segundo protocolo de concussão cerebral da CBF.

Brazão também deverá ser submetido a exames detalhados. O médico responsável terá de responder a um questionário para informar o tratamento imposto ao jogador.

Em uma bola cruzada na área, Brazão foi para a dividida e acabou levando a pior. O joelho de Igor Gomes bateu na testa do arqueiro. Após o choque, o local inchou e ele ficou com um 'galo' bem grande.

Atendido pelos médicos, o jogador santista ainda seguiu na partida, mas logo depois, após sentir tonturas, caiu no gramado, sendo retirado de ambulância. Logo depois do incidente, o departamento médico do Santos informou que o estado de Brazão era estável, mas que ele seria levado ao hospital Mater Dei para exames médicos. Ele recebeu alta horas depois e retornou com a delegação para a Baixada Santista.