Carol Santiago é tricampeã mundial paralímpica dos 100 metros livre e soma 23 medalhas na história da competição

Carol Santiago ganhou seu 17º ouro em mundiais. Wander Roberto / Divulgação/CPB

O Brasil conquistou mais seis medalhas no Campeonato Mundial de Natação Paralímpica, que está sendo disputado em Singapura. No quadro geral, a equipe está na sexta colocação com 10 ouros, 12 pratas e nove bronzes. O ranking é liderado pela China, que tem 26 medalhas ao todo, 15 delas de ouro, além de seis pratas e cinco bronzes.

A nadadora do Grêmio Náutico União, Carol Santiago venceu os 100 metros livre S12 (baixa visão) e garantiu o tricampeonato da prova.

Com 1min00seg51, ela garantiu sua 23ª medalha em mundiais — 17 ouros, quatro pratas e dois bronzes.

Outra brasileira ainda subiu no pódio. Lucilene Sousa fez 1min01seg21 e levou o bronze. A prata foi para a japonesa Ayano Tsujiuchi (1min00seg73).

— Confesso que não estou tão rápida quanto eu esperava nesta competição, mas fico feliz de trazer mais um ouro para o Brasil e treinar outras situações. É a primeira vez em que faço um programa de provas menor, tenho um espaço maior entre uma prova e outra e preciso me acostumar com isso também, a não estar o tempo todo no esforço, conseguir descansar e performar. Estou bem satisfeita com o campeonato Mundial. Três provas individuais, três medalhas de ouro e um recorde mundial no revezamento — disse a nadadora de 40 anos.

Recorde mundial de Gabriel Bandeira

Gabriel Bandeira conquistou o ouro e o recorde mundial dos 200 metros medley SM14 (deficiência intelectual) ao completar a prova em 2min05seg40. O segundo colocado foi o britânico Rhys Darbey, com 2min05seg84 e o medalhista de bronze foi o canadense Nicholas Bennett, com 2min06seg30.

O recorde mundial anterior era de Bennett, com 2min05seg97.

Demais medalhistas brasileiros

Nos 100m peito SB5 (comprometimento físico-motor), Laila Suzigan Abate fez 1min48seg14 (novo recorde das Américas) e garantiu a medalha de bronze.

O ouro ficou com a britânica Grace Harvey, que completou a prova em 1min42seg88, e a prata com a ucraniana Anna Hontar, com 1min46seg78.