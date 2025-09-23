Carol Santiago é tetra nos 50m livre no Mundial de Natação Paralímpica

Carol Santiago conquistou o tetracampeonato mundial dos 50m livre da classe S12 (baixa visão) do Campeonato Mundial de Natação Paralímpica, que está sendo disputado em Singapura.
Nesta terça-feira (23), a atleta do Grêmio Náutico União (RS) completou a prova em 27seg29, formando uma dobradinha com Lucilene Sousa, que fez com 27seg89.
— Esta é a minha prova favorita, na qual você não pode errar nada, precisa acordar rápido. Eu fico sempre feliz em trazer uma medalha de ouro para o Brasil e contribuir. Eu esperava um tempo um pouco melhor, mas fico feliz com o resultado e por fazer o hino tocar mais uma vez. É sempre uma emoção, é grandioso demais o sentido que tudo isso tem — afirmou a pernambucana, que neste Mundial já havia conquistado o ouro nos 100 metros costas S12.
Esta foi a 21ª medalha de Carol Santiago em mundiais, sendo 15 ouros, quatro pratas e dois bronzes.
Gabrielzinho é tri nos 100m costas
Um dos principais nomes do esporte paralímpico do Brasil, Gabriel Araújo venceu os 100 metros costas S2 (comprometimento físico-motor) com tempo de 1min54seg58, superando Vladimir Danilenko (2min02sef29), russo que compete pelos Atletas Paralímpicos Neutros, e o polonês Jacek Czech (2min03seg87), que completaram o pódio.
— Eu me senti muito bem na prova. Dei meu máximo. Fiquei até meio emocionado com meu resultado. É uma prova que me deixa um pouco nervoso ainda, por já ter errado ela (em Tóquio 2020). Mas, graças a Deus, estou muito concentrado e bem focado. A competição começou do jeito certo e fiquei bem perto do meu melhor da vida — comentou o tricampeão da prova.
Agora, Gabrielzinho soma sete medalhas em mundiais, todas de ouro.
Dobradinha nos 100m peito feminino
Beatriz Flausino foi campeã nos 100 metros peito da classe SB14 (deficiência intelectual). Com o tempo de 1min12seg61, ela estabeleceu um novo recorde das Américas.
A medalha de prata também foi brasileira, com Débora Carneiro, que fez 1min15seg08. O bronze foi para a britânica Olivia Baronius (1min15seg63).
Na mesma prova, a irmã de Débora, Beatriz, ficou na sexta colocação com 1min17seg22.
Ouro no revezamento misto 4x50m medley
A equipe brasileira por Samuel Oliveira, Tiago Oliveira, Alessandra Oliveira e Mayara Petzold venceu o revezamento misto 4x50m medley 20 pontos.
O quarteto fechou a prova em 2min30seg94, com Mayara suportando a pressão do atleta chinês Jincheng Guo nos metros finais.
A China ficou na segunda colocação, com 2min31seg62 e os Estados Unidos em terceiro com 2min36seg84.
Samuel Oliveira é prata nos 50m borboleta
Antes do revezamento, Samuel Oliveira nadou os 50 metros borboleta da classe S5 (comprometimento físico-motor) em 31seg98 e conquistou a prata em Singapura.
O ouro foi para o chinês Jincheng Guo 31seg28 e o bronze para o seu compatriota Weiyi Yuan (32seg12). Já Tiago Oliveira ficou na quinta colocação, com 33s88.