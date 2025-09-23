Carol Santiago é tetra nos 50m livre no Mundial de Natação Paralímpica

Carol Santiago tem 15 medalhas de ouro em mundiais. Wander Roberto / Divulgação/CPB

Carol Santiago conquistou o tetracampeonato mundial dos 50m livre da classe S12 (baixa visão) do Campeonato Mundial de Natação Paralímpica, que está sendo disputado em Singapura.

Nesta terça-feira (23), a atleta do Grêmio Náutico União (RS) completou a prova em 27seg29, formando uma dobradinha com Lucilene Sousa, que fez com 27seg89.

— Esta é a minha prova favorita, na qual você não pode errar nada, precisa acordar rápido. Eu fico sempre feliz em trazer uma medalha de ouro para o Brasil e contribuir. Eu esperava um tempo um pouco melhor, mas fico feliz com o resultado e por fazer o hino tocar mais uma vez. É sempre uma emoção, é grandioso demais o sentido que tudo isso tem — afirmou a pernambucana, que neste Mundial já havia conquistado o ouro nos 100 metros costas S12.

Esta foi a 21ª medalha de Carol Santiago em mundiais, sendo 15 ouros, quatro pratas e dois bronzes.

Gabrielzinho é tri nos 100m costas

Gabriel tem sete ouros em mundiais. Wander Roberto / Divulgação/CPB

Um dos principais nomes do esporte paralímpico do Brasil, Gabriel Araújo venceu os 100 metros costas S2 (comprometimento físico-motor) com tempo de 1min54seg58, superando Vladimir Danilenko (2min02sef29), russo que compete pelos Atletas Paralímpicos Neutros, e o polonês Jacek Czech (2min03seg87), que completaram o pódio.

— Eu me senti muito bem na prova. Dei meu máximo. Fiquei até meio emocionado com meu resultado. É uma prova que me deixa um pouco nervoso ainda, por já ter errado ela (em Tóquio 2020). Mas, graças a Deus, estou muito concentrado e bem focado. A competição começou do jeito certo e fiquei bem perto do meu melhor da vida — comentou o tricampeão da prova.

Agora, Gabrielzinho soma sete medalhas em mundiais, todas de ouro.

Dobradinha nos 100m peito feminino

Beatriz Flausino venceu os 100 metros peito da classe SB14. Wander Roberto / Divulgação/CPB

Beatriz Flausino foi campeã nos 100 metros peito da classe SB14 (deficiência intelectual). Com o tempo de 1min12seg61, ela estabeleceu um novo recorde das Américas.

A medalha de prata também foi brasileira, com Débora Carneiro, que fez 1min15seg08. O bronze foi para a britânica Olivia Baronius (1min15seg63).

Na mesma prova, a irmã de Débora, Beatriz, ficou na sexta colocação com 1min17seg22.

Ouro no revezamento misto 4x50m medley

Mayara Petzold, Tiago Oliveira, Alessandra Oliveira e Samuel Oliveira no pódio. Wander Roberto / Divulgação/CPB

A equipe brasileira por Samuel Oliveira, Tiago Oliveira, Alessandra Oliveira e Mayara Petzold venceu o revezamento misto 4x50m medley 20 pontos.

O quarteto fechou a prova em 2min30seg94, com Mayara suportando a pressão do atleta chinês Jincheng Guo nos metros finais.

A China ficou na segunda colocação, com 2min31seg62 e os Estados Unidos em terceiro com 2min36seg84.

Samuel Oliveira é prata nos 50m borboleta

Antes do revezamento, Samuel Oliveira nadou os 50 metros borboleta da classe S5 (comprometimento físico-motor) em 31seg98 e conquistou a prata em Singapura.