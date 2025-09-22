Canoense ouro no judô mira Olimpíada e lembra da enchente: "Salvei o mais importante: meu quimono e minhas medalhas"

Ouro em Brasília, Bonato também é vice-campeão mundial da sua categoria. Wagner Araújo / COB / Divulgação

Franzino, Arthur Bonato se sente pronto para carregar o peso das grandes responsabilidades. Em sua primeira participação nos Jogos da Juventude, o judoca do Grêmio Náutico União conquistou a medalha de ouro na categoria até 50 kg, no domingo (21). Aos 15 anos, ele se enxerga pisando nos grandes tatames do mundo em um futuro próximo.

Ainda ao lado do dojô onde assegurou o ouro, um ofegante Bonato contou os seus planos para o futuro.

Leia Mais RS conquista duas medalhas no primeiro dia de competições do judô nos Jogos da Juventude

— Em 2028 quero estar em Los Angeles. Acho que posso estar nas Olimpíadas — sentenciou convicto em um fôlego só.

Ele tem razões para o otimismo. Há menos de um mês subiu ao pódio do Mundial sub-15 para receber a medalha de prata. Sabe que terá de comer muito feijão até lá. Literalmente. O plano traçado prevê disputar os Jogos de 2028 na categoria até 60 kg. São 10 kg de peso a serem ganhos.

Bonato conta com os conselhos do sensei Alex Pombo, seu técnico no União e ex-judoca olímpico. Com ele tira todas as dúvidas sobre as vivências olímpicas.

Para saber a importância do judô em sua vida, basta lembrar da enchente de maio. Morador de Canoas, não teve dúvida do que levar consigo na hora em que a água começou a subir. O judô é o que mais importa.

— Quando o prefeito falou para evacuar a cidade, peguei o que era mais importante para mim. Peguei meu quimono e medalhas, elas são a minha história. Consegui pegar tudo — relata.