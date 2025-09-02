Campeonato de skate será disputado no Museu da Cultura Hip Hop neste fim de semana

Evento é batizado de "Hip Hop Esporte - Skate". Museu da Cultura Hip Hop / Divulgação

Porto Alegre será palco de uma competição de skate neste sábado (6). Entre 14h e 17h, ocorrerá uma disputa na Quadra Petrobrás do Museu da Cultura Hip Hop, na Rua Parque dos Nativos, no bairro Vila Ipiranga. O evento é batizado "Hip Hop Esporte - Skate" e será realizado por meio da instituição Nova Geração Skate, que foi contemplada pelo edital Vem Pro Museu.

As inscrições foram encerradas no dia 22 de agosto, com todas as vagas preenchidas, o que reforça a alta procura do público.

Será montada uma pista com obstáculos na Quadra Petrobrás para possibilitar a realização de manobras. As disputas ocorrerão em duas categorias: kids, que contempla meninos e meninas de 7 a 15 anos, e amador, que é aberta a todas as idades e gêneros e conta com premiação em dinheiro.

Serão distribuídos R$ 800 em prêmios durante os 20 minutos das provas. Da mesma forma, o competidor que fizer a manobra considerada "mais estilosa" receberá um bônus de R$ 200.

Oficina gratuita para crianças e adolescentes

Além da competição, o sábado também contará com uma oficina de skate gratuita para ensinar crianças e adolescentes entre 7 e 15 anos a andarem de skate. A atividade ocorrerá entre 8h e 12h e não há a necessidade de ter um skate para participar. Basta fazer a inscrição pelo formulário.

Vale destacar que o Museu da Cultura Hip Hop estará funcionando normalmente para visitação neste dia. Também estarão presentes atrações musicais como Jhonguen e DJ Cass.