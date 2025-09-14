Campeões olímpicos dos 100 metros são surpreendidos no Mundial de Atletismo

Melissa Jefferson-Wooden comemora ouro e recorde do campeonato. PHILIP FONG / AFP

O segundo dia de finais do Campeonato Mundial de Atletismo em Tóquio, no Japão, teve duas surpresas nos 100 metros. Os campeões olímpicos Noah Lyles, dos Estados Unidos, e Julien Alfred, de Santa Lúcia, acabaram com as medalhas de bronze, nas provas masculina e feminina, respectivamente.

Alfred correu a final em 10seg84, e ficou 0seg23 da campeã, a estadunidense Melissa Jefferson-Wooden, que estabeleceu um novo recorde do campeonato (10seg61).

— Eu entrei como franco-atiradora. Nunca ganhei um título olímpico ou mundial nos 100 metros, e trabalhei para isso o ano todo — disse a nova campeã do mundo.

A jamaicana Tina Clayton correu em 10seg76 e garantiu a prata.

Dobradinha da Jamaica no masculino

Seville levou o título nos 100 metros. JEWEL SAMAD / AFP

Sob os olhares de Usain Bolt, os jamaicanos Oblique Seville e Kishane Thompson garantiram dobradinha nos 100 metros masculino.

Seville cravou 9seg77 para ficar com o ouro e Thompson fez 9seg82 para garantir a prata. Bolt vibrou muito após a prova, que ele ainda detém o recorde mundial (9seg58).

— A última vez que a Jamaica conquistou a medalha de ouro mundial nos 100m masculino foi em 2016, quando Usain Bolt a conquistou. Estou realmente incrível e animado com a volta do ouro para a Jamaica. Provei que sou um verdadeiro competidor, que tenho a determinação de um campeão. Terminar forte nos últimos 30 a 40 metros foi algo com que lutei durante toda a temporada, simplesmente não reconheci. Agora eu aperfeiçoei isso e estava confiante de que, se conseguisse na final, venceria. Eu sabia que, se terminasse bem, os outros não me alcançariam — declarou Seville.

Campeão olímpico em Paris, o estadunidense Noah Lyles marcou 9seg89 e terminou com o bronze.

Sul-americanas no pódio

A América do Sul comemorou dois pódios. Na maratona feminina, a uruguaia Julia Paterniani levou o bronze e, no salto em distância feminino, a colombiana Natalia Linares também terminou em terceiro.

O final da maratona foi emocionante e definido apenas nos metros finais. A queniana Peres Jepchirchir e a etíope Tigst Assefa entraram juntas no Estádio Olímpico e disputaram a liderança.

Jepchirchir ficou com o ouro ao marcar 2h24min43seg, enquanto Assefa chegou apenas dois segundos depois. Paterniani cruzou em terceiro com 2h27min23seg e demonstrou grande surpresa ao ser informada que era medalhista.

Campeã olímpica fatura o salto em distância

A estadunidense Tara Davis-Woodhall venceu o salto em distância com 7m13cm. A campeã olímpica em Paris-2024 superou a alemã Mailaika Mihambo, prata com 6m99cm, e a colombiana Natalia Linares, bronze com 6m92cm.