Campeões olímpicos confirmam favoritismo no Mundial de Atletismo

Três campeões olímpicos confirmaram a condição de principais nomes de suas provas e conquistaram nesta terça-feira (16), a medalha de ouro do Campeonato Mundial de Atletismo, em Tóquio, no Japão.
O canadense Ethan Katzberg venceu o lançamento do martelo com 84m70cm e quebrou o recorde do campeonato e das Américas Central, Norte e Caribe. Aos 23 anos, ele ainda conquistou sua segunda medalha de ouro em mundiais.
A medalha de prata ficou com o alemão Merlin Hummel, vice-campeão da última Universíade, que lançou o martelo a 82m77cm. Vice nos Jogos de Paris em 2024, o húngaro Bence Halász fez 82m69cm e ficou com o bronze.
Queniana é tetra nos 1.500 metros
Dona de três ouros olímpicos seguidos nos 1.500 metros, a queniana Faith Kipyegon venceu o Mundial pela quarta vez.
Com o tempo de 3min52seg15 ela superou a compatriota Dorcus Ewoi, que fez 3min54seg92, e repetiu os títulos de 2017, 2022 e 2023.
A australiana Jessica Hull, vice-campeã olímpica em Paris, fez 3min55seg16 e terminou com a medalha de bronze.
Neozelandês vence salto em altura
Ouro em Paris-2024, o neozelandês Hamish Kerr garantiu o título do salto em altura. Com 2m36cm, ele fez a melhor marca da temporada e repetiu a vitória do Mundial Indoor do ano passado.
A medalha de prata ficou com o sul-coreano Sang-hyeok Woo (2m34cm) e o bronze foi para o tcheco Jan Stefela (2m31cm).