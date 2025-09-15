Campeão mundial da maratona é definido no "photo finish"

Alphonce Simbu (E) e Amanal Petros (D) na chegada da maratona. JEWEL SAMAD / AFP

A exemplo do que ocorreu no feminino, a maratona masculina do Campeonato Mundial de Atletismo, em Tóquio, no Japão, teve um final emocionante.

Se entre as mulheres a queniana Peres Jepchirchir e a etíope Tigst Assefa terminaram separadas por dois segundos, o tanzaniano Alphonce Simbu e o alemão Amanal Petros cruzaram a linha de chegada dos 42,195 km com o mesmo tempo e o campeão foi definido no photo finish.

Simbu, de 33 anos, que foi bronze no Mundial de 2017 em Londres, e Petros, que nasceu na Eritreia, mas desde os dois anos de idade mora na Alemanha, cronometraram 2h09min48seg, em um final emocionante. Os dois deram um sprint nos metros finais da pista do Estádio Olímpico de Tóquio, local de largada e chegada. A foto apontou vitória ao representante africano.

O pódio foi completado por Illias Aouani, marroquino de nascimento, mas que se mudou para a Itália aos dois anos de idade com a família. O campeão europeu de 2025 fechou em 2h09min52seg e levou o bronze.

O Brasil teve três representantes, e Johnatas de Oliveira foi o melhor colocado, com a 38ª posição e o tempo de 2h18min22seg. Paulo Roberto Paula ficou na 45ª colocação (2h20min18seg), e Ederson Vilela Pereira terminou em 63º lugar (2h28min40seg).

Em virtude do forte calor e da umidade elevada na capital japonesa, 22 dos 88 atletas que iniciaram a prova não completaram o percurso.

Supresa na final dos 3 mil metros com obstáculos

Beamish surpreendeu favorito. JEWEL SAMAD / AFP

O neo-zelandês Geordie Beamish surpreendeu o marroquino Soufiane El Bakkali, ouro olímpico em Paris 2024 e bicampeão mundial (2022 e 2023) dos 3 mil metros com obstáculos.

Leia Mais Brasileiros garantem vaga nas semifinais dos 110 com barreiras do Mundial de Atletismo

Com o tempo de 8min33seg88 obtido em uma arrancada nos metros finais, ele deixou o favorito para trás e levou a medalha de ouro. El Bekkali chegou 0seg07 depois e repetiu a prata obtida na edição 2017 do Mundial.

O bronze foi ganho pelo queniano Edmund Serem, com o tempo de 8min34seg56. O Brasil não teve representante na prova.

Suíça supera recordista mundial dos 100 metros com barreiras

Kabundji celebra título. YUICHI YAMAZAKI / AFP

Outra prova que teve um final surpreendente foi a dos 100 metros com barreiras feminino.

A favorita era a nigeriana Tobi Amusan, atual recordista mundial (12seg12) e campeã da edição 2022, quando estabeleceu a marca.

Mas o ouro acabou com a suíça Ditaji Kambundji, que 12seg24 e estabeleceu um recorde nacional. Amusan correu para 12seg29 e estadunidense Grace Stark, com 12seg34, garantiu o bronze.

Campeã olímpica vence lançamento do martelo

Camryn Rogers confirmou o favoritismo. BEN STANSALL / AFP

A canadense Camryn Rogers confirmou o favoritismo e ficou com o título do lançamento do martelo. Ouro nos Jogos Olímpicos de Paris, a atleta de 26 anos conquistou seu segundo ouro em mundiais, repetindo a vitória de 2023 em Budapeste.

Leia Mais Brasil volta à final do salto com vara em um Mundial após 10 anos

Com a marca de 80m51cm em seu segundo de seis arremessos, ela ainda estabeleceu um novo recorde continental e assumiu a primeira posição do ranking da temporada.