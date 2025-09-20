Campeã dos 35km, espanhola vence os 20km da marcha atlética no Mundial de Atletismo

A espanhola Maria Pérez voltou a conquistar uma medalha de ouro na marcha atlética no Mundial de Atletismo. Na noite desta sexta-feira (19) no Brasil, manhã de sábado (20), no Japão, ela venceu os 20 km e repetiu o título dos 35km, obtido na abertura da competição.
Líder da prova desde o 14º quilômetro, Pérez sempre marchou entre as cinco melhores, num pelotão que reunia a mexicana Alegna González, a japonesa Nanako Fujii, a peruana Kimberly García, a equatoriana Paula Torres, a chinesa Jiayu Yang e sua compatriota Antia Chamosa.
No decorrer da prova, o grupo foi se separando e María Pérez passou a brigar com González, mas aos poucos foi construindo uma pequena vantagem.
Já no Estádio Nacional, Pérez foi a primeira a cruzar a linha de chegada com 1h25min54seg, enquanto a González fez 1h26min06seg.
O bronze teve um final emocionante. Fujii e García brigaram até o último instante e concluíram com o mesmo tempo, 1h26min18seg, com a japonesa levando a melhor no photo finish.
Três brasileiras participaram dos 20 km. Viviane Lyra foi a melhor colocada. Com 1h29min02seg, ela concluiu em 12º lugar. Gabriela de Sousa terminou em 32º, com 1h34min20seg. Já a experiente Erica Sena, 40 anos, acabou abandonandou antes de completar o primeiro quilômetro.