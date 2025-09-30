Hugo Calderano bate francês e vai às quartas de final do China Smash

Próximo rival de Calderano será o chinês Qihao Zhou. ITTF World / Divulgação

O brasileiro Hugo Calderano está nas quartas de final do China Smash. A competição é o último torneio do ano da mais importante série do circuito internacional de tênis de mesa.

Nesta terça-feira (30), em Pequim, ele derrotou o francês Simon Gauzy, 18º do mundo, por 3 a 1 (11/8, 10/12, 11/5 e 11/7), em 32 minutos de jogo.

— Simon (Gauzy) é como um irmão para mim, então não é fácil jogar contra alguém que você conhece tão bem. Mas é claro que precisamos duelar na mesa e estou muito feliz pelo sucesso que ele teve recentemente. Estou feliz com o meu desempenho e também por avançar para a próxima rodada — avaliou o brasileiro.

O próximo rival do número 3 do ranking será o local Qihao Zhou, que superou o 14º cabeça de chave, o dinamarquês Anders Lind, por 3 a 0 (11/9, 11/9 e 11/6).

— Vai ser uma partida dura. Ele é um grande jogador, tem ótimos golpes, então tenho que, mais uma vez, estar na minha melhor forma na próxima rodada para avançar — projeta Hugo Calderano.

Duplas mistas

Nas duplas mistas, com Bruna Takahashi, Calderano estreou vencendo os chineses Fei Xue e Tianyi Qian por 3 a 1, parciais de 11/7, 4/11, 11/9 e 11/8.

Com a vitória desta terça, os cabeças de chave número 7 se garantiram nas quartas de final, em que vão enfrentar os espanhóis Álvaro Robles e Maria Xiao.

Sistema de disputa

Todas as disputas do China Smash acontecem em um sistema de eliminatória simples. As partidas individuais são realizadas em melhor de 5 sets até as oitavas. A partir das quartas, os jogos são em melhor de 7 sets.

Premiação