Caio Bonfim é prata nos 35km da marcha atlética no Mundial de Atletismo

Caio Bonfim escreveu mais uma página na história do atletismo brasileiro. Nesta noite de sexta-feira (12), no Brasil, manhã de sábado (13), no Japão, ele conquistou a medalha de prata na disputa dos 35km da marcha atlética, que marcou a abertura do Campeonato Mundial, em Tóquio.
Este foi o terceiro pódio do brasiliense de 34 anos na história da competição, igualando o velocista Claudinei Quirino, como o maior medalhista da história do Brasil em mundiais.
As medalhas anteriores de Caio foram dois bronzes, ambos na prova dos 20km, em Londres-2017 e Budapeste-2023.
A prova
O pódio brasileiro foi conquistado em uma prova que foi dominada pelos japoneses até Masatora Kawano e Hayato Katsuki, que se revezaram na liderança até o 26º quilômetro. Porém, eles sentiram o desgaste físico e acabaram ultrapassados pelo equatoriano David Hurtado.
Mas uma terceira punição por flutuação, que ocorre quando o atleta perde o contato com o solo com ambos os pés ao mesmo tempo, fez Hurtado ter que cumprir uma punição de 3min30seg parado no "pit lane", o que trouxe os japoneses para as duas primeiras posições.
Mas eles não resistiram muito tempo e acabaram superados pelo canadense Evan Dunfee, bronze nos 50km nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, no 31º quilômetro.
Vindo de trás, após aparecer até em 18º lugar na primeira metade da prova, Caio Bonfim foi se aproximando do pelotão de frente e ganhando posições até se tornar o segundo colocado.
A reta final foi emocionante, com Dunfee resistindo a cãibras nos últimos dois quilômetros e Caio Bonfim buscando uma aproximação, que não foi possível. Mas ao entrar no Estádio Nacional, o pódio estava assegurado com o melhor tempo da vida na distância: duas horas, 28 minutos e 55 segundos.
— Eu lutei muito. A gente sabe o quão difícil é chegar entre os melhores e ainda mais se manter entre eles. Depois da prata em Paris (20 km), eu pensei como me manter. Agora em 2025, uma medalha inédita em uma prova que eu não tinha. Sofri muito a partir do km 28, fui resistindo. É um sonho — resumiu um emocionado Caio Bonfim, que dedicou a conquista à família, em entrevista ao canal Sportv.
Mais dois brasileiros participaram da prova: Matheus Correa foi o 15º com 2h36min35seg (melhor marca da carreira) e Max Batista, o 27º com 2h41min04seg.
Feminino
Na prova feminina a campeã foi a espanhola María Pérez, que havia vencido os 35km no Mundial de 2023 em Budapeste. O bicampeonato veio com 2h39min01seg.
A prata ficou com a italiana Antonella Palmisano e o bronze foi para a equatoriano Paula Torres.
Três brasileiras participaram e o melhor resultado foi de Viviane Lyra, que terminou na 13ª posição. Mayara Vicentainer foi a 26ª e Elianay Pereira finalizou na 36ª colocação.
Confira o resultado final da prova:
Masculino:
- Ouro: Evan Dunfee (CAN) - 2h28min22seg
- Prata: Caio Bonfim (BRA) - 2h28min55seg
- Bronze: Hayato Katsuki (JAP) - 2h29min16seg
- 4º: Yingcheng Zhou (CHN) - 2h29min31seg
- 5º: Aurélien Quinion (FRA) - 2h30min24seg
- 15º: Matheus Correa (BRA) - 2h36min35seg
- 27º: Max Batista (BRA) - 2h41min04seg
Feminino:
- Ouro: María Pérez (ESP) - 2h39min01seg
- Prata: Antonella Palmisano (ITA) - 2h42min24seg
- Bronze: Paula Torres (EQU) - 2h42min44seg
- 13º: Viviane Lyra (BRA) - 2h51min16seg
- 26º: Mayara Vicentainer (BRA) - 3h08min54seg
- 36º: Elianay Pereira (BRA) - 3h20min32seg