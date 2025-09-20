Caio Bonfim é campeão mundial dos 20km da marcha atlética

Caio comemora título mundial. JEWEL SAMAD / AFP

Um dos maiores atletas da história do Brasil, Caio Bonfim conquistou na noite desta sexta-feira (19) no Brasil, manhã de sábado (20), em Tóquio, o título dos 20km da marcha atlética do Campeonato Mundial de Atletismo.

Em uma prova espetacular, o brasiliense de 34 anos assumiu a liderança no último quilômetro, após ultrapassar o espanhol Paul McGrath e o chinês Zhaozhao Wang.

Caio entrou no Estádio Nacional com boa vantagem sobre o chinês e completou os 20km em 1h18min35seg. Wang chegou oito segundos depois e McGrath completou o pódio, com 10 segundos atrás do campeão.

O ouro em Tóquio é a quarta medalha de Caio Bonfim em um Mundial, o que o torna o brasileiro com mais pódios na história da competição. Antes, ele havia sido duas vezes bronze nos 20km em 2017 e 2023 e prata nos 35km na atual edição.

Vice-campeão olímpico em Paris-2024, o brasiliense se tornou o terceiro brasileiro a conquistar uma medalha de ouro na competição. Antes dele, Fabiana Murer venceu o salto com vara em 2011 e Alison dos Santos, o Piu, ganhou os 400 metros com barreiras em 2022.